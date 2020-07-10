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GeriFutbol Diletta Leotta ve Zlatan Ibrahimovic, İtalya'yı salladı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 12:03,

Diletta Leotta ve Zlatan Ibrahimovic, İtalya'yı salladı

O paylaşımdan sonra...

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Güzel spiker İtalyan Diletta Leotta, Milan'ın İsveçli süper yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile kamera karşısına geçti.

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İkiliyi ekranda görenler büyük heyecan yaşadı.

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Bir vücut geliştirme uygulamasının reklamında boy gösteren İtalyan spiker Diletta Leotta ve Milan'ın İsveçli süper yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in görüntüleri, özellikle İtalyan futbolseverlerde heyecan yarattı.

4NE BEKLİYORSUNUZ
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"NE BEKLİYORSUNUZ?"

Kişiselleştirilmiş egzersizler, canlı dersler ve spora ait her şey bu uygulamada. Ne bekliyorsunuz? Uygulamayı indirin yoksa sizi Ibrahimovic'e şikayet edeceğim" mesajını yazdı.

5BELKİ BENİM SEVİYEME GELEBİLİRSİNİZ
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"BELKİ BENİM SEVİYEME GELEBİLİRSİNİZ"

Zlatan Ibrahimovic de reklam filmini, "Tanrı gibi antrenman yapın. Uygulamayı indirin, en iyi kişisel antrenörlerle antrenmana başlayın. Belki benim seviyeme gelebilirsiniz" notuyla paylaştı.

6ZLATAN GLOBAL, DILETTA İSE İTALYA ELÇİSİ OLDU
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ZLATAN GLOBAL, DILETTA İSE İTALYA ELÇİSİ OLDU

Zlatan markanın global marka elçisi konumunda, Diletta Leotta ise markanın İtalya elçisi oldu.

7PANDEMİ SONRASI İHTİYAÇLAR DEĞİŞTİ
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"PANDEMİ SONRASI İHTİYAÇLAR DEĞİŞTİ"

Markanın CEO'su Giovanni Ciferri fikrin ortaya çıkması ve markanın doğuşuyla ilgili olarak şunları söyledi:

8ZLATAN VE DILETTA BİZE İNANDI
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"ZLATAN VE DILETTA BİZE İNANDI"

Bugün insanların ihtiyaçları tamamen değişti. Pandemi sonrası insanlar evde eğitim yapmayı deneyimledikledikten sonra spor salonları dışında da çalışmalarını sürdürebileceklerini gördüler.

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Aylardır bu proje üzerinde çalışıyorduk ve bu uygulamayı ilk pazarımız olan İtalya'ya, bize inanan Zlatan ve Diletta ile sunmaktan büyük gurur duyuyoruz."

10DILETTANIN PAYLAŞIMINA ZLATANDAN CEVAP GELMİŞTİ
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DILETTA'NIN PAYLAŞIMINA ZLATAN'DAN CEVAP GELMİŞTİ

Birkaç gün önce spor sonrası evinin çatı katından bir paylaşım yapan Diletta Leotta, "Ve bu antrenman da bitti.

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Hadi gün batımının ve rahatlamanın biraz tadını çıkarın ama spor için hazır olun çünkü yakında sıra sizde olacak" mesajıyla paylaşım yapmıştı.

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Ibrahimovic ise bu paylaşıma "Çatıda ne yapıyorsun Diletta? Sakın gevşeme" mesajıyla yorum yaparak işbirliklerinin sinyallerini vermişti.

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14RONALDO İLE RÖPORTAJ BEĞENİ REKORU KIRMIŞTI
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RONALDO İLE RÖPORTAJ BEĞENİ REKORU KIRMIŞTI

Diletta Leotta'nın daha önce Cristiano Ronaldo ile yaptığı röportaj beğeni rekoru kırmış ve büyük ses getirmişti.

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Leotta ayrıca Ronaldo'nun geçen yıl İtalya'da yılın futbolcusu ödülü"nü aldığı törenin de sunuculuğunu yapmıştı.

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