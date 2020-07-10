Diletta Leotta ve Zlatan Ibrahimovic, İtalya'yı salladı
O paylaşımdan sonra...
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Güzel spiker İtalyan Diletta Leotta, Milan'ın İsveçli süper yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile kamera karşısına geçti.
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İkiliyi ekranda görenler büyük heyecan yaşadı.
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Bir vücut geliştirme uygulamasının reklamında boy gösteren İtalyan spiker Diletta Leotta ve Milan'ın İsveçli süper yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in görüntüleri, özellikle İtalyan futbolseverlerde heyecan yarattı.
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"NE BEKLİYORSUNUZ?"
Kişiselleştirilmiş egzersizler, canlı dersler ve spora ait her şey bu uygulamada. Ne bekliyorsunuz? Uygulamayı indirin yoksa sizi Ibrahimovic'e şikayet edeceğim" mesajını yazdı.
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"BELKİ BENİM SEVİYEME GELEBİLİRSİNİZ"
Zlatan Ibrahimovic de reklam filmini, "Tanrı gibi antrenman yapın. Uygulamayı indirin, en iyi kişisel antrenörlerle antrenmana başlayın. Belki benim seviyeme gelebilirsiniz" notuyla paylaştı.
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ZLATAN GLOBAL, DILETTA İSE İTALYA ELÇİSİ OLDU
Zlatan markanın global marka elçisi konumunda, Diletta Leotta ise markanın İtalya elçisi oldu.
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"PANDEMİ SONRASI İHTİYAÇLAR DEĞİŞTİ"
Markanın CEO'su Giovanni Ciferri fikrin ortaya çıkması ve markanın doğuşuyla ilgili olarak şunları söyledi:
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"ZLATAN VE DILETTA BİZE İNANDI"
Bugün insanların ihtiyaçları tamamen değişti. Pandemi sonrası insanlar evde eğitim yapmayı deneyimledikledikten sonra spor salonları dışında da çalışmalarını sürdürebileceklerini gördüler.
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Aylardır bu proje üzerinde çalışıyorduk ve bu uygulamayı ilk pazarımız olan İtalya'ya, bize inanan Zlatan ve Diletta ile sunmaktan büyük gurur duyuyoruz."
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DILETTA'NIN PAYLAŞIMINA ZLATAN'DAN CEVAP GELMİŞTİ
Birkaç gün önce spor sonrası evinin çatı katından bir paylaşım yapan Diletta Leotta, "Ve bu antrenman da bitti.
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Hadi gün batımının ve rahatlamanın biraz tadını çıkarın ama spor için hazır olun çünkü yakında sıra sizde olacak" mesajıyla paylaşım yapmıştı.
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Ibrahimovic ise bu paylaşıma "Çatıda ne yapıyorsun Diletta? Sakın gevşeme" mesajıyla yorum yaparak işbirliklerinin sinyallerini vermişti.
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RONALDO İLE RÖPORTAJ BEĞENİ REKORU KIRMIŞTI
Diletta Leotta'nın daha önce Cristiano Ronaldo ile yaptığı röportaj beğeni rekoru kırmış ve büyük ses getirmişti.
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Leotta ayrıca Ronaldo'nun geçen yıl İtalya'da yılın futbolcusu ödülü"nü aldığı törenin de sunuculuğunu yapmıştı.