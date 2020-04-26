Diletta Leotta, corona virüs karantinasında havuza girdi!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, İtalya'da sıcak havaları fırsat bilerek karantinada 'evde havuz' keyfi yaptı...
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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, corona virüs karantinasından ilginç paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
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Ünlü sunucu, Instagram hesabından yaptığı son 'story' ile yine dikkatleri üzerine çekti.
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195,351 vakanın bulunduğu İtalya'da 26,384 kişi de hayatını kaybetti. İtalya'da son günlerde yazı aratmayan bir hava oluşurken insanların sıcak havaya aldanarak dışarı çıkmasından endişe ediliyor.
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Güzel sunucu Diletta Leotta ise çözümü evinin balkonunda buldu!
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Sıcak havayı fırsat bilen Diletta, şişme havuzunun içine su doldurdu ve 'Karantinada havuz' paylaşımı yaptı.
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Havuzun içinde canlı yayın yapan İtalyan sunucunun yayınını birçok kişi izledi.
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Soğuk suda zorlandığı görünen Diletta Leotta, 'Bu hissi özlemişim!' sözlerini kullandı.
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İtalya'da corona virüs günlerinde evinde spora başlayan Diletta, geçtiğimiz günlerde de herkese spor yapması tavsiyesinde bulundu. Evde kolayca yapılacak spor hareketlerini gösteren ünlü spiker, ''Evinizde bunları yapın'' önerisinde bulunmuştu.
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Leotta, geçtiğimiz günlerde İtalya'daki yaşanan koronavirüs kriziyle ilgili yaptığı açıklamada çok korktuğunu söylemiş ve halkın birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etmişti.
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Leotta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Şu an yapabileceğimiz tek şey kendi sağlığımızı düşünmek. Sahadaki futbol oyuncuları gibi bizim de hayatta rollerimiz var ve bu virüse karşı takım halinde hareket etmeliyiz. Endişe içindeyiz ve sabahın ilk ışıklarına kadar siren sesi duyuyoruz. Ben de koronavirüse dair bir belirti yok. Karantinada olduğum sürece spor ve yemek yaptım ve bol bol kitap okuyorum"