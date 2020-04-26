Diletta Leotta, corona virüs karantinasında havuza girdi!

Leotta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Şu an yapabileceğimiz tek şey kendi sağlığımızı düşünmek. Sahadaki futbol oyuncuları gibi bizim de hayatta rollerimiz var ve bu virüse karşı takım halinde hareket etmeliyiz. Endişe içindeyiz ve sabahın ilk ışıklarına kadar siren sesi duyuyoruz. Ben de koronavirüse dair bir belirti yok. Karantinada olduğum sürece spor ve yemek yaptım ve bol bol kitap okuyorum"