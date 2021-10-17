Diletta Leotta, Can Yaman'ı unutamadı! Ayrılık sonrası ilk kez...
Ünlü oyuncuCan Yaman ile dolu dizgin aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, yaşanan ayrılığı hala kabullenmiş değil... Başarılı spiker, Can Yaman'la ilişkisinin sona ermesinin ardından ilk kez konuştu ve başarılı oyuncuya olan aşkını dile getirdi.
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İşte tüm dünya gündemine oturan aşkla ilgili son yaşanan gelişmeler...
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Bir süredir ünlü oyuncu Can Yaman ile dolu dizgin aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, ayrılık sonrası bir hayli pişman...
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Dizi projesi için İtalya'ya giden ve burada Leotta ile tanışıp aşk yaşamaya başlayan Can Yaman, İtalyan güzele evlilik teklif etmişti.
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Leotta'yı ailesiyle de tanıştıran başarılı oyuncu, buna karşın Leotta ile sorunlar yaşayınca ilişkisine nokta koymuştu.
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İtalya'da yayınlanacak "Sandokan" dizisi öncesi "Violet Like the Sea" projesinde ünlü oyuncu Francesca Chillemi ile başrol oynayan Yaman'ın Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.
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İlişkileri sık sık magazin basını ve sosyal medyanın da gündeminde olan çiftten ayrılık kararının ardından herhangi bir açıklama gelmezken, Leotta sessizliğini bozdu.
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Konu ile ilgili ilk kez açıklama yapan Leotta, Can Yaman'ı unutamadığını ve geri dönmeyi istediğini söyledi.
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Leotta açıklamasında, “İlk görüşte aşktı, çabuk biten bir peri masalıydı. Ben aşık oldum, netliğimi ve kesinliğimi kaybettim.
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Hala aşığım, geri dönmeyi umuyorum. Aşk ve hayat tahmin edilemez. Umarım yeniden başlayabilir" ifadelerini kullandı.
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Bu sözler sonrası Can Yaman'ın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.
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Ayrıldıktan bir süre sonra tatile çıkan Diletta Leotta, rotasını İbiza’ya çevirdi.
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Sosyal medya hesabından tatilinden sık sık paylaşımlar yapan Leotta, takipçilerinin beğenisini kazandı.