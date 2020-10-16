Dilay Kemer kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Dilay Kemer'in son durumu...
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından Dilay Kemer’in son durumu merak konusu oldu. İddialara göre, Dilay Kemer’in yoğun bakıma alındı ve tedbir amaçlı olarak uyutuluyor. Dilay Kemer, ilik nakli olup eski sağlığına kavuştuktan kısa bir süre sonra 2. kez kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
FB TV’nin genç sunucusu Dilay Kemer, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Uzun süredir ekrandan uzak kalan Dilay Kemer, sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyordu ancak genç sunucusunun yoğun bakıma alındığı iddia edildi.
2
Abone Ol
İKİNCİ KEZ YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.
3
Abone Ol
DİLAY KİMDİR?
Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi.
4
Abone Ol
İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya’nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Fenerbahçe TV’de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.