Diego Rossi kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe ile gündeme gelen Diego Rossi'nin futbol hayatı

14 Aralık 2017'de Rossi, 2018'de oynamaya başlayan bir genişleme serisi olan Major League Soccer'ın Los Angeles FC'si için genç bir oyuncu olarak sözleşme imzaladı. 4 Mart 2018'de Rossi, Seattle'daki ilk MLS maçına Seattle Sounders FC karşısında çıktı. Rossi'nin 11. dakikada attığı gol Los Angeles FC tarihindeki ilk gol oldu. Gol aynı zamanda MLS tarihinde bir genişleme takımının en hızlı golüydü. 8 Ağustos 2018'de Rossi, MLS'deki ilk hat-trick'ini ABD Açık Kupası yarı final maçında Houston Dynamo'ya karşı kaydetti ve bu maçta LAFC penaltı atışlarında kaybetti.



Diego Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.