Diego Godin'den İtalyan hükümetine sert corona virüsü eleştirisi!

Maçlarda virüsü taşıyan başka oyuncuların da olmasına rağmen seyircisiz olarak oynatılmasını eleştiren yıldız oyuncu, "Takımlar normal düzeyde idman yapmaya devam etti ama maçlar seyircisiz oynandı. 8 Mart günü Juventus'a karşı son maçımızı oynadık. 5 gün sonra da onlar corona virüs testi pozitif çıkan ilk oyuncularını duyurdu, Daniele Rugani. O noktada Juventus'ta ve bizim takımda oyuncular karantinaya girdi. Lig durdu, ancak ilk olarak biz seyircisiz oynamaya devam ettik. Maçlarda başka virüslü oyuncular da vardı, hepimizi karantinaya aldılar." diye konuştu.