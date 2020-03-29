Diego Godin'den İtalyan hükümetine sert corona virüsü eleştirisi!
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Diego Godin, İtalya'yı etkisi altına alan corona virüs salgınıyla alakalı olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Dünyayı etkisi altına alan, birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri de İtalya.
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Ülkede 5 hafta önce görülen corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 10 bini geçerken, mevcut vaka sayısı 90 binin üzerinde ve hayat durmuş durumda...
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İtalya'da tüm spor organizasyonları askıya alınırken, Serie A takımlarından Inter forması giyen Diego Godin, corona virüs salgınında İtalya'da yaşananları anlattı.
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Federasyonun erteleme kararını zamanında vermediğini ve çok geç kalındığını belirten Uruguaylı savunmacı, "Son ana kadar sahaya çıkmak zorunda kaldık. Devam edip edemeyeceğimizi görmek için ipi sonuna kadar çektiler. Artık savunulamayacak noktaya kadar oynadık ve bugün, çok zor bir dönem yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Sağlık sisteminin yetersizliğinden ötürü çok zor durumda kaldıklarını belirten Godin, "Sağlık sistemi çöktü İtalya'da, çok fazla ciddi anlamda hasta insana yetecek yoğun bakım yatakları yok. Başka hastalığı olan insanlar da tedavi alamıyor. Çok fazla profesyonel doktor da yok, çok zor bir durumdayız." sözleriyle durumun vahametini ortaya koydu.
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Maçlarda virüsü taşıyan başka oyuncuların da olmasına rağmen seyircisiz olarak oynatılmasını eleştiren yıldız oyuncu, "Takımlar normal düzeyde idman yapmaya devam etti ama maçlar seyircisiz oynandı. 8 Mart günü Juventus'a karşı son maçımızı oynadık. 5 gün sonra da onlar corona virüs testi pozitif çıkan ilk oyuncularını duyurdu, Daniele Rugani. O noktada Juventus'ta ve bizim takımda oyuncular karantinaya girdi. Lig durdu, ancak ilk olarak biz seyircisiz oynamaya devam ettik. Maçlarda başka virüslü oyuncular da vardı, hepimizi karantinaya aldılar." diye konuştu.
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Corona virüsü salgının ilk başlarda ciddiye alınmadığını belirten Godin, "Hükümet ilk olarak duruma çok önem vermedi. Çin'in problemi olduğu düşünüldü, başka ülkelere gelmeyecek sanıldı. Küçük küçük önlemler alındı. Ne olabileceği konusunda uyarılar vardı ancak yaşanacaklarla ilgili hükümet ciddi yaptırımlara gitmedi." dedi.