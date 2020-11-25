Diego Armando Maradona kimdir ve kaç yaşında öldü? Efsane isim Maradona'nın hayatıyla ilgili merak edilenler
Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Dünya futbolunun efsanesi Maradona'nın ölüm haberi spor camiasında üzüntü ile karşılandı. Kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçiren 60 yaşındaki Diego Maradona, tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülüyordu. Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atarak, Barcelona, Napoli, Sevilla, Boca Juniors takımlarda forma giyen Maradona'nın hayatı vefat etmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Peki, Diego Armando Maradona kimdir? İşte, Maradona'nın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler.
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Dünya futbolunun efsanesi Diego Armando Maradona hayata gözlerini yumdu. Bir süredir sağlık sorunları ile gündeme gelen efsane isim beyindeki bir pıhtı nedeniyle yakın zamanda ameliyat olmuştu. Futbolda büyük başarılar yakalayan Maradona'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Efsane oyuncu Yüzyılın Oyuncusu ödülünü almış ve 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmişti.
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MARADONA'NIN HAYATI
Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doğdu. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir. Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır. Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur.
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Gerek milli takımda gerek kulüp kariyerinde hareketleri, üslubu ve tarzı ile gündeme gelen Maradona, futbol kariyerine futbol keşif avcıları tarafından 9 yaşında keşfedilerek mahalle takımı Estrella Roja'da başladı.
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Küçük yaşlarda top ile yaptığı hareketlerle insanların dikkatini çeken Arjantinli oyuncu çok geçmeden Los Cebollitas'a oradan da 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzalayacağı Argentinos Juniors'a transfer olur.
Diego Maradona, şatafatlı kariyerine 1982'de transfer olduğu Boca Juniors ile başlar. Sadece 1 sezon oynadıktan sonra İspanya'nın dev takımlarından Barcelona, onun için kesenin ağzını açar. Katalan ekibi, Maradona için dönemin en yüksek bonservis bedeli olarak 5 milyon Pound'u gözden çıkarır.
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Barcelona'da 2 sezon geçiren Arjantinli oyuncu, Copa Del Rey, İspanya Süper Kupası kazanmasına rağmen kulüp başkanı Josep Lluís Núñez ile arası kötü olunca 6.9 milyon Pound karşılığında İtalyan takımı Napoli'ye imza attı.
Diego Maradona aykırı kişiliği, oyun tarzı ve Napoli'ye kazandırdığı başarılar ile taraftarların sevgilisi haline geldi. Öyle ki İtalya'da resimleri çizilen oyuncu için "Maradona İnancı" ortaya çıktı.
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1987-1988 sezonunda İtalya gol kralı olan efsane, Napoli ile 2 İtalya Ligi şampiyonluğu, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı. Yaşadığı stresli dönemden dolayı kokain kullanmaya başladı ve kariyeri düşüşe geçti.
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Diego Armando Maradona, Arjantin Milli Takımı ile 1986 Dünya Kupası'nı kazandı. Arjantin'in, Batı Almanya'yı 3-2 yendiği finale ev sahipliği yapan Azteca Stadyumu'nda 115 bin seyirci yer aldı.
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1986 Dünya Kupası'da çeyrek final maçında İngiltere ile karşılaşan Arjantin'de Maradona, maça damga vuran ve yıllar sonra da hatırlanan harekete imza attı. Maradona Arjantin'in, İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta 2 golü de atarken, ilk golü elle atması maç sonu geniş yankılara neden oldu. Sonradan katıldığı programda elle attığı gol için "Tanrı'nın eli" diyen yıldız oyuncu, birkaç gün önce verdiği röportajda, "60. yaş günümde sağ elimle İngiltere'ye gol atmak istiyorum" açıklamasında bulundu.
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Kulüp kariyerinde Napoli'de düşüşe geçtikten sonra Sevilla ve Newell's Old Boys'ta oynayan Maradona, 1997 yılında Boca Juniors'ta altif futbolculuk kariyerini noktaladı.
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Diego Armando Maradona, 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın başına getirildi. 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Arjantin, Almanya'ya 4-0 yenildi ve elendi. 29 Temmuz 2010 tarihinde Arjantin Futbol Federasyonu tarafından görevden alındı.
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Arjantinli efsane, 2019 sezonunda başına geçtiği Arjantin takımı Gimnasia de La Plata'da teknik direktörlük görevine devam ediyordu.