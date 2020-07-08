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GeriFutbol Dev maçın ardından Zlatan Ibrahimovic'in Cristiano Ronaldo'ya hareketinin nedeni ortaya çıktı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 14:23,

Dev maçın ardından Zlatan Ibrahimovic'in Cristiano Ronaldo'ya hareketinin nedeni ortaya çıktı

İtalya'da Juventus ile Milan unutulmaz bir maça çıkarken karşılaşmada Zlatan Ibrahimovic'in attığı golden sonra Cristiano Ronaldo'ya gülümsemesi dikkat çekmişti. O hareketin nedeni ise ortaya çıktı...

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İtalya Serie A'da Milan, Juventus'a karşı 2-0'dan geri dönüp maçı 4-2 kazanırken karşıklaşmaya Zlatan Ibrahimovic damgasını vurdu.

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Juventus, Milan karşısında 53. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 2-0 öne geçerken çoğu kişi maçın böyle biteceğini düşündü...

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Ancak ne olduysa son yarım saatte oldu. 62. dakikada sahneye Zlatan Ibrahimovic çıktı ve farkı 1'e indiren golü attı.

4TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
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TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Bu golün hemen ardından Kessie ile skor 2-2'ye gelirken önce Rafael Leao, sonra Ante Rebic'in attığı gollerle Milan, dev maçı 4-2 kazanarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

5GOLDEN SONRA O HAREKETİN SIRRI
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GOLDEN SONRA O HAREKETİN SIRRI

Milan'ın ilk golünü atan Zlatan Ibrahimovic'in golden sonra Cristiano Ronaldo'ya dönüp gülümsemesi dikkat çekmişti.

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Maçın ardından ikili arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı...

7BİLİYORSUN, BİLİYORSUN
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'BİLİYORSUN, BİLİYORSUN!'

Ibrahimovic'in penaltıyı kullandığı sırada Cristiano Ronaldo, Juventus kalecisi Szczesny'e ''Onu biliyorsun, nereye atacağını biliyorsun!'' diye bağırdı.

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Ibrahimovic ise Szczesny'i ters köşe yaparak topu filelerle buluşturdu. İsveçli golcü, ardından Ronaldo'ya dönüp gülümsedi.

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38 yaşındaki İbrahimovic, maçın ardından ise "Eğer sezonun başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik. Ben bir başkan, teknik direktör ve oyuncuyum, fakat bana sadece futbolcu maaşı veriyorlar." ifadelerini kullandı.

10BELKİ DE SON KEZ İZLİYORLAR
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'BELKİ DE SON KEZ İZLİYORLAR'

Geleceği merak konusu olan İsveçli futbolcu, ''Milan taraftarı beni son kez seyrediyor olabilir mi? Olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Yaşlı bir futbolcu olduğumun farkındayım. Eski şeyleri öyle kolay kolay yapamıyorum.'' dedi.

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İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde Ibrahimovic'in İsveç'te hissesini aldığı Hammarby'e gideceğini belirtmişti.

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