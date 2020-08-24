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GeriFutbol Dev final sonrası Neymar'ın gözyaşları...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 00:33 | 

Dev final sonrası Neymar'ın gözyaşları...

Maçtan sonra duygularına hakim olamadı! Dünya bu anları konuşuyor...

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Avrupa futbolunun 1 numaralı kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, kupasını maç sonrası düzenlenen törenle aldı.

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Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda PSG'yi yenerek kupayı kazanan Bayern Münih'in futbolcuları, karşılaşma sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

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Pandemi nedeniyle seyircilerin katılmadığı kupa töreninde ilk olarak maçın hakemlerine, ardından finalist takım PSG'nin oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takıldı.

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Podyuma son olarak çıkan Bayern Münihli futbolcular ve teknik kadroya madalyaları, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından verildi.

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Kupayı Bayern Münih'in birinci kaptanı kaleci Manuel Neuer kaldırdı.

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Bayernli futbolcular kupayı kaldırdıktan sonra büyük sevinç yaşadı.

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Organizasyonda 7 yıl aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, kupadan 6. kez zaferle ayrılarak turnuva tarihinin en başarılı 3. takımı unvanını Liverpool ile paylaştı.

8GÖZLER NEYMARDAYDI...
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GÖZLER NEYMAR'DAYDI...

Kupayı Bayern'e kaptıran PSG'de gözler Brezilyalı yıldız Neymar'daydı

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Maçın bitiş düdüğüyle kenara gelen ve kupa seremonisine kadar gözyaşlarını tutamayan Neymar'ın bu anları sosyal medyada çok konuşuldu.

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Brezilyalı yıldız madalyasını aldıktan sonra ise kupaya dokunup kürsüden indi.

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PSG teknik direktörü Tuchel de oyuncusuna moral verdi.

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Neymar'a PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi moral vermeye çalıştı

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PSG'nin bir diğer yıldızı Mbappe'nin de üzüntüsü kameralara böyle yansıdı.

14İşte Neymarın maç sonu o anları
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İşte Neymar'ın maç sonu o anları

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