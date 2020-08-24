Dev final sonrası Neymar'ın gözyaşları...

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, kupasını maç sonrası düzenlenen törenle aldı.Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda PSG'yi yenerek kupayı kazanan Bayern Münih'in futbolcuları, karşılaşma sonrası büyük bir sevinç yaşadı.Pandemi nedeniyle seyircilerin katılmadığı kupa töreninde ilk olarak maçın hakemlerine, ardından finalist takım PSG'nin oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takıldı. Podyuma son olarak çıkan Bayern Münihli futbolcular ve teknik kadroya madalyaları, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından verildi.Kupayı Bayern Münih'in birinci kaptanı kaleci Manuel Neuer kaldırdı.Bayernli futbolcular kupayı kaldırdıktan sonra büyük sevinç yaşadı.Organizasyonda 7 yıl aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, kupadan 6. kez zaferle ayrılarak turnuva tarihinin en başarılı 3. takımı unvanını Liverpool ile paylaştı.Kupayı Bayern'e kaptıran PSG'de gözler Brezilyalı yıldız Neymar'daydıMaçın bitiş düdüğüyle kenara gelen ve kupa seremonisine kadar gözyaşlarını tutamayan Neymar'ın bu anları sosyal medyada çok konuşuldu.Brezilyalı yıldız madalyasını aldıktan sonra ise kupaya dokunup kürsüden indi.PSG teknik direktörü Tuchel de oyuncusuna moral verdi.Neymar'a PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi moral vermeye çalıştıPSG'nin bir diğer yıldızı Mbappe'nin de üzüntüsü kameralara böyle yansıdı.