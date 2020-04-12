Desiree Cordero futbolculardan vazgeçemiyor! Ronaldo'dan sonra şimdi de Joaquin Correa

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo'yla 2016 yılında aşk yaşayan Desiree Cordero, bir anda dünya gündemine düşmüştü.İspanyol güzel, daha sonra ise Real Betis'te oynayan Enzo Renella ve Real Madrid efsanesi Fernando Hierro'nun oğlu Alvaro Ruiz ile birliktelik yaşamıştı.24 yaşındaki model şimdilerde ise Lazio forması giyen Arjantinli futbolcu Joaquin Correa ile aşk yaşıyor.2018 yılının Mart ayından bu yana birlikte olan ikili, aşklarını dolu dizgin sürdürmeye devam ediyor.Cordero, İspanya'da Miss Universe seçildikten sonra aynı yıl dünya çapında düzenlenen Miss Universe yarışmasında ise ilk 10'a girmişti.Kariyerine 17 yaşında başlayan İspanyol güzel, ilk moda çekimine ise İstanbul'da katılmıştı.