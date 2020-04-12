MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDesiree Cordero futbolculardan vazgeçemiyor! Ronaldo'dan sonra şimdi de Joaquin Correa
GeriFutbol Desiree Cordero futbolculardan vazgeçemiyor! Ronaldo'dan sonra şimdi de Joaquin Correa
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 12 Nisan 2020 - 11:31,

Desiree Cordero futbolculardan vazgeçemiyor! Ronaldo'dan sonra şimdi de Joaquin Correa

2014 yılında İspanya'da Miss Universe seçilen güzel model Desiree Cordero, aşk hayatında futbolculardan vazgeçemiyor. 2016'da Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan Cordero'nun yeni sevgilisi ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo'yla 2016 yılında aşk yaşayan Desiree Cordero, bir anda dünya gündemine düşmüştü.

2

İspanyol güzel, daha sonra ise Real Betis'te oynayan Enzo Renella ve Real Madrid efsanesi Fernando Hierro'nun oğlu Alvaro Ruiz ile birliktelik yaşamıştı.

3

24 yaşındaki model şimdilerde ise Lazio forması giyen Arjantinli futbolcu Joaquin Correa ile aşk yaşıyor.

4

2018 yılının Mart ayından bu yana birlikte olan ikili, aşklarını dolu dizgin sürdürmeye devam ediyor.

5

Cordero, İspanya'da Miss Universe seçildikten sonra aynı yıl dünya çapında düzenlenen Miss Universe yarışmasında ise ilk 10'a girmişti.

6

Kariyerine 17 yaşında başlayan İspanyol güzel, ilk moda çekimine ise İstanbul'da katılmıştı.

7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi