Derbinin ardından soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı! Ersun Yanal futbolcularını bile yanılttı...

GALATASARAY ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ Diğer tarafta Fatih Terim, her oyuncusuna kendi dilinde neler yapmaları gerektiğini anlatan mektuplar hazırladı. Bunun etkisi daha ilk dakikada görüldü. Maçta etkisiz kalan Fenerbahçeli futbolcular, bu durum için "Adamlar çok iyi hazırlanmış! Tüm açıklarımızı biliyorlardı" yorumunu yaptı.