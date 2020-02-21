Derbi öncesi transfer çalımı! Mustafa Kapı...

Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil sahanın dışında transfer piyasasında da karşı karşıya geliyor.
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Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği gerekçesiyle Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamayan ve bu sebeple kadro dışı kalan Mustafa Kapı'nın yeni durağı büyük merak konusu oldu.
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SÖYLENTİLERİ YALANLADI
İsmi Fenerbahçe ile anılan genç yıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bu iddialara yanıt vermişti.
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Biz10 TV'den Mehmet Ayan'a konuşan Mustafa Kapı, sarı lacivertli takıma transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.
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"Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum."
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"Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur. Ayrıca, Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen twitlerin atıldığı dönemde yaşım 10."
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BARCELONA SESLERİ
Mustafa Kapı'nın bu açıklamalarının ardından genç futbolcuya yeni bir talip çıktığı öne sürülmüştü.
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İspanyol basını, La Liga devi Barcelona'nın Mustafa Kapı ile yakından ilgilendiğini iddia etmişti.
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Ancak daha sonra Barcelona haberlerinin doğru olmadığı, genç futbolcunun menajeri aracılığıyla Fortuna Sittard’la görüşme yaptığı belirtilmişti.
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BEŞİKTAŞ İDDİALARI
Galatasaray’ın önümüzdeki hafta bir kez daha masaya oturmayı hedeflediği Mustafa Kapı hakkında ortaya atılan son iddia ise bomba etkisi yarattı.
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Beşiktaş'a yakın olan menajerlerin, Mustafa Kapı'yı siyah beyazlı ekibe imza attırma çabası içinde olduğu ortaya çıktı.
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Bu ihtimali göz önünde bulunduran Galatasaray cephesinde Abdürrahim Albayrak'ın oyuncunun kendisi ve ailesiyle yeniden görüşeceği iddia edildi.
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YETİŞTİRME BEDELİ 360 BİN EURO
Sabah'da yer alan habere göre; Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmen ayrılmak için 8 Ağustos'u bekliyor. Bu tarihte 18 yaşından gün alacak Kapı, istediği kulübe gitme hakkını kazanacak.
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Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 2002 doğumlu yıldız adayını transfer etmek isteyen yabancı kulüpler, Galatasaray'a 360 bin Euro yetiştirme bedeli ödemek zorunda.