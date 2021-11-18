Derbi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kritik derbinin tarihi!

Galatasaray Fenerbahçe maçı, sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni evi Nef Stadyumu'nda heyecan dolu anlara sahne olacak. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayınla ekranlara gelecek. 7 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Galatasaray, bu haftaki karşılaşmadan galip ayrılmak için elinden geleni yapacak. Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak için en iyi ilk 11 kadrosu ile sahaya çıkacak.