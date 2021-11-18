Derbi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kritik derbinin tarihi!
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Nef Stadyumu’nda karşıya gelecek olan iki ezeli rakip, mücadeleden galip ayrılmak için ciddi performans gösterecek. Sarı kırmızılılar, evinde rakibini en son 2014 yılındaki derbide mağlup etmişti. Gözler şimdi bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile ilgili bilgiler.
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Galatasaray Fenerbahçe maçı, sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni evi Nef Stadyumu'nda heyecan dolu anlara sahne olacak. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayınla ekranlara gelecek. 7 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Galatasaray, bu haftaki karşılaşmadan galip ayrılmak için elinden geleni yapacak. Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak için en iyi ilk 11 kadrosu ile sahaya çıkacak.
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Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı heyecanı yaşanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.