Derbi cezalarını açıkladı! Ozan Tufan şoku...

“Bundan böyle PFDK yoluyla işlem yapılamayan kişilere Etik Kurulu yoluyla işlem yapılma kararı alınması.” Yani kişilere yaptırımı sadece ve sadece ‘ihtar, kınama ve huzurda kınama’ cezası (!) olan Etik Kurulu yolunun açılması. Açsanız ne olur, açmasanız ne olur! Ama ilginç ve düşündürücü olan; bu değişikliğin ne anlama geldiğini ne o başkan biliyor ne de TFF tarafından açıklamanın yapıldığı gece “Bak işte... Ali Koç’a karşı operasyon” diye sosyal medyayı yangın yerine çevirenler biliyor. İnsan o kibriti yakmadan önce bir kitabı açar bakar be arkadaş!