MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'da sosyal mesafeli idman!
GeriFutbol Denizlispor'da sosyal mesafeli idman!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
DHA
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 10:59,

Denizlispor'da sosyal mesafeli idman!

Koronavirüs testinden geçen Denizlispor sahaya indi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle verilen arada evden çalışmalarını tamamlayıp sahaya inen Süper Lig ekibi Yukatel Denizlisporlu oyuncular, koronavirüs testinden geçip antrenmanlara başladı.

2

Futbolcular, 4lü gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalıştı.

3

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde toplanan futbolcular ilk önce koronavirüs testine tabi tutuldu.

4

Testin ardından futbolcular gruplar halinde dayanıklılık ve pas çalışması yaptı.

5

Teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1 ay boyunca oyuncuların sahalardan uzak kaldığını belirtti.

6

"Denizlispor olarak çalışmalarımıza başladık. Önce koronavirüs testinden geçtik. Tesislerdeki hijyen konusuna hassasiyet gösteriyoruz."

7

"Oyuncularımız da sahada gruplar halinde çalışacak. Tedbiri elden bırakmadan takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Şu an için hiçbir futbolcumuzda sağlık sorununa rastlanmadı"

8
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi