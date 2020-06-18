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GeriFutbol Deniz Türüç'ü oyundan kim aldı? Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama...
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Hürriyet
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Futbol
Ayhan TURGUT
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 07:36,

Deniz Türüç'ü oyundan kim aldı? Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama...

Herkesin merak ettiği bu soruyu biz de günün en çok konuşulan ismi Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu’na yönelttik.

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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan kupa maçının 24. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, Sörloth’un müdahalesi sonucu yerde kalınca yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu hakem Cüneyt Çakır’a tepki göstermişti.

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Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth ise Emre Belözoğlu'na tepki olarak 'sus' işareti yaptı.

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Trabzon'un Fenerbahçe’yi elediği kupa yarı finalinde bir enstantane zihinlere kazandı.

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Volkan Demirel kendisine gelen telefonu açtı ve hemen ardından kulübede Zeki Murat Göle’yi aradı.

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Hemen ardından da maçın en başarılı isimlerinden ve sarı lacivertli takımın şahane golünü atan Deniz Türüç oyundan alındı.

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Değişiklik kararının ardından Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Deniz Türüç adeta şoka girdi. Attığı muhteşem golle skora dengeyi getiren ve iyi bir futbol sergileyen Deniz Türüç oyundan çıkmasına tepki gösterdi.

8VOLKAN DEMİREL: OTUR YERİNE
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VOLKAN DEMİREL: 'OTUR YERİNE'

Yardımcı antrenör Volkan Demirel ise futbolcuya 'Otur yerine' diyerek bağırdı.

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Başta Deniz olmak üzere herkes bu değişikliği gerekçesini sorgularken en çok da Volkan Demirel’i kimin aradığı merak edilmeye başlandı.

10İTİRAF ETTİ
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İTİRAF ETTİ

Maç sonu basın toplantısında teknik direktör Tahir Karapınar, Deniz Türüç değişikliğinin hatalı olduğununu itiraf etti.

11KARAPINARIN SÖZLERİ SONRASI ORTAYA ÇIKTI
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KARAPINAR'IN SÖZLERİ SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü Tahir Karapınar, maçın ardından "İkinci yarıda kanat atakları yaptık. Oyunda değişiklikleri yaptık. Mehmet Ekici'yi aldık o da iyi tuttu. Deniz'i çıkardık. Orada hata yapmış olabiliriz çünkü iyi oynuyordu ama maçtan önce planlarımızı yapmıştık." ifadelerini kullandı Tahir Karapınar'ın bu yorumları sosyal medyada ise tartışma konusu oldu.

12EMRE BELÖZOĞLUNA SORDUK
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EMRE BELÖZOĞLU'NA SORDUK

Fenerbahçe taraftarları, oyuncu değişikliklerini Tahir Karapınar yerine başkasının mı yaptığını sorgularken ''Kararları Emre Belözoğlu mu veriyor?'' yorumlarında bulundular.

13Peki ama bu değişiklik kararını kim neden verdi
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Peki ama bu değişiklik kararını kim neden verdi?

Ortaya pek çok iddia atıldı:
1- Başkan Ali Koç, Deniz’in oyundan alınmasın istedi. Volkan’ı Ali Koç aradı.

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2- Kararı Emre Belözoğlu aldı ve Volkan Demirel’e iletti.

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Herkesin merak ettiği bu soruyu biz de günün en çok konuşulan ismi Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu’na yönelttik. Aldığımız yanıt sadece “Cevap vermeye gerek yok. Sahada çalışmaya devam edeceğiz” oldu.

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Emre'nin kırmızı görmesiyle sonuçlanan olay için Norveçli golcü açıklamalarda bulundu. Ülke basınından VG'ye konuşan Sörloth, "Çok konuşuyor, tahrik etmeye çalışıyordu. Sinir bozucu olmaya başlamıştı. Ben de ona sessiz olnamısı söyledim" dedi. Yıldız futbolcunun babası Goran Sörloth ise "Kulübedeki oyuncu oradan emirler veremez. Emre Belözoğlu muhtemelen kulübünün bir nefret objesi" ifadelerini kullandı.

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