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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 10:01,

İhanetin ardından böyle görüntülendiler

Ünlü futbolcu ve sevgilisi Mykonos'ta aşka geldi

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Spor Arena Dış Haberler | Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli ve model sevgilisi Ruby Mae geçen yıl ilişkilerine nokta koymuştu.

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Ayrılığın sebebinin ise ihanet olduğu ortaya çıkmıştı.

3PLAYBOY GÜZELİ İLE GÖRÜNTÜLENDİ, İLİŞKİ BİTTİ
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PLAYBOY GÜZELİ İLE GÖRÜNTÜLENDİ, İLİŞKİ BİTTİ

İngiliz futbolcu doğum gününde Playboy güzeli Melissa Howe ile bir barda içki içerken görüntülenmişti.

4AYRILIĞIN ASIL NEDENİ MEGAN BARTON-HANSON
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AYRILIĞIN ASIL NEDENİ MEGAN BARTON-HANSON

Model Ruby Mae ise bu durumu öğrenir öğrenmez Dele Alli'den ayrılmıştı.

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İngiliz basını ise ayrılığın arkasındaki asıl nedenin Love Island yıldızı Megan Barton-Hanson olduğu iddia etmişti.

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Haberlerde Dele Alli'nin partide tanıştığı Megan ile yeni bir ilişkiye başladığı belirtilmişti.

8BARIŞTILAR
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BARIŞTILAR

Ancak çift ayrılığı daha fazla dayanamadı ve yeniden birlikte olmaya başladı.

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Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli sezon biter bitmez kendisini sevgilisi Ruby Mae ile birlikte Mykonos'a attı.

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Yakın arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan ikili sıcak hava ve denizin tadını çıkardı.

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Düzgün fiziğiyle nefes kesen Ruby Mae, sevgilisini öpmeye doyamadı.

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İkili bir ara denize girmeye karar verirken, Mae sevgilisiyle şakalaşmaktan kendisini alamadı.

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Dünyaca ünlü markaların modelliğini yapan Ruby Mae ile Dele Alli, 2016 yılında aşk yaşamaya başlamışlardı.

14EVLERİNE HIRSIZ GİRMİŞTİ
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EVLERİNE HIRSIZ GİRMİŞTİ

Dele Alli ve Ruby Mae'nin başına geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay gelmişti.

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Ellerinde bıçak bulunan maskeli iki saldırgan ikilinin evlerine girmiş, Dele Alli karşı koymak isteyince ise yüzüne yumruk yemişti.

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Hırsızların evden birçok değerli mücevher ve saat alarak ayrıldıkları ifade edilmişti.

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Pochettino Dele Alli'nin hareketini yapamamış

Spor dünyasında hemen hemen herkesin denediği hareketi Pochettino da denemiş. İtalyan teknik adam da herkes gibi bu hareketi yapamayanlar arasında...

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