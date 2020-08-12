İhanetin ardından böyle görüntülendiler

Spor Arena Dış Haberler | Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli ve model sevgilisi Ruby Mae geçen yıl ilişkilerine nokta koymuştu. Ayrılığın sebebinin ise ihanet olduğu ortaya çıkmıştı.İngiliz futbolcu doğum gününde Playboy güzeli Melissa Howe ile bir barda içki içerken görüntülenmişti.Model Ruby Mae ise bu durumu öğrenir öğrenmez Dele Alli'den ayrılmıştı.İngiliz basını ise ayrılığın arkasındaki asıl nedenin Love Island yıldızı Megan Barton-Hanson olduğu iddia etmişti. Haberlerde Dele Alli'nin partide tanıştığı Megan ile yeni bir ilişkiye başladığı belirtilmişti.Ancak çift ayrılığı daha fazla dayanamadı ve yeniden birlikte olmaya başladı. Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli sezon biter bitmez kendisini sevgilisi Ruby Mae ile birlikte Mykonos'a attı.Yakın arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan ikili sıcak hava ve denizin tadını çıkardı. Düzgün fiziğiyle nefes kesen Ruby Mae, sevgilisini öpmeye doyamadı.İkili bir ara denize girmeye karar verirken, Mae sevgilisiyle şakalaşmaktan kendisini alamadı. Dünyaca ünlü markaların modelliğini yapan Ruby Mae ile Dele Alli, 2016 yılında aşk yaşamaya başlamışlardı.Dele Alli ve Ruby Mae'nin başına geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay gelmişti.Ellerinde bıçak bulunan maskeli iki saldırgan ikilinin evlerine girmiş, Dele Alli karşı koymak isteyince ise yüzüne yumruk yemişti.Hırsızların evden birçok değerli mücevher ve saat alarak ayrıldıkları ifade edilmişti.Spor dünyasında hemen hemen herkesin denediği hareketi Pochettino da denemiş. İtalyan teknik adam da herkes gibi bu hareketi yapamayanlar arasında...