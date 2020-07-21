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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDavid Beckham'a Amerika'da büyük şok! Böylesini beklemiyordu...
GeriFutbol David Beckham'a Amerika'da büyük şok! Böylesini beklemiyordu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 13:27,

David Beckham'a Amerika'da büyük şok! Böylesini beklemiyordu...

Amerika'da büyük umutlarla Inter Miami FC takımını kuran David Beckham, liglerin başlamasıyla birlikte büyük bir şok yaşıyor...

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David Beckham'ın uzun yıllardır hayalini kurduğu projesi Inter Miami FC, bu sezondan itibaren MLS'te yer almaya başladı.

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Beckham'ın kurup büyük para harcadığı takımdan beklentiler fazlasıyla büyüktü.

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Öyle ki eski futbolcunun takıma yıldız transferler yapacağı açıklamaları büyük heyecan yaratmıştı.

4ÇOK KÖTÜ GİRİŞ YAPTI
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ÇOK KÖTÜ GİRİŞ YAPTI

Ancak liglerin başlamasıyla birlikte David Beckham şok oldu. Inter Miami, oynadığı ilk 5 maçı kaybetti ve hayal kırıklığı yarattı.

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Takıma oldukça yüksek bir yatırım yapan ancak başarısız bir giriş yapan Beckham, ABD basını tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

6SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA
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SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Bunun üzerine David Beckham, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunurken taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.

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Beckham, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

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Manchester United, Real Madrid gibi takımlar bir günde kurulmadı. Oyuncuların ve kulübün zamana ihtiyacı var.

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Zamanla her şey daha iyiye gidecek ve bu zor günleri unutmuş olacağız. Bugüne kadar başardıklarımız ortada.

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Ben takımımla gurur duyuyorum. Sahip olduğumuz kulüp ve taraftarlar paha biçilemez. Her şeyin başı sabır...

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Bu paylaşımın üzerine birçok futbolcu, Beckham'a destek mesajları gönderdi.

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