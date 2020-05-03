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Futbol
Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 10:30,

David Beckham ve Victoria Beckham'dan corona virüs dönemi sürpriz kutlama

David Beckham, corona virüs nedeniyle karantinaya girdiği 6.5 miyon euroluk malikanesinde 45. yaş gününü kutladı.

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Tüm dünyada corona virüs vakaları 3 milyon 500 bine yaklaşırken İngiltere'de artış hızı devam ediyor. Son açıklanan sayılar 182,260 vaka olduğunu ve 28,131 kişinin de hayatını kaybettiğini gösteriyordu...

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İngiliz hükümeti 'evden çıkmayın' uyarılarında bulunmaya devam ederken efsane İngiliz futbolcu David Beckham, 45. yaş gününe hiç beklemediği bir şekilde girdi.

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İngiliz eski futbolcu David Beckham, eşi Victoria Beckham ve çocukları ile birlikte doğum gününü kutladı.

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Corona virüs nedeniyle İngiltere'deki 6.5 milyon euro değerindeki malikanede kalan Beckham ailesi, evde kutlama gerçekleştirdi.

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Victoria Beckham, eşine sürpriz olarak kahvaltı hazırlarken tostun yanına soslarla 'seni seviyorum' notunu yazdı.

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Victoria, eşinin doğum gününü ayrıca Instagram'dan da kutlarken ''Manchester'da köpeklerimizi dolaştırdığımız günleri hatırlıyorum. 23 sene sonra yine birlikte bunu yapıyoruz.'' sözlerini kullandı.

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Ardından Beckham ve çocukları bahçede barbekü partisi yaparken bu anları sosyal medyadan paylaştılar.

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Beckham ailesi, corona virüs döneminde 52 milyon 598 bin TL değerindeki evlerinden çıkmıyorlar.

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David Beckham ve Victoria Beckham, uzun bir süredir evde kalırken çiftin en büyük oğlu 21 yaşındaki Brooklyn, zaman zaman kız arkadaşı ile birlikte kalıyor.

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İngiliz futbolunun efsaneleri arasında yer alan Beckham'ın evinde yüzme havuzu, sauna, bisiklet yolu ve tenis kortu bulunuyor.

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Geçtiğimiz ay da Victoria Beckham, 46. yaşına girmişti.

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