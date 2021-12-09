Daniel Farke kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü olacak? İşte kariyeri

Futbola amatör olarak mahallesinin takımı SV Steinhausen'da başlayan Farke, resmi olarak 1994 yılında Paderborn-Neuhaus takımı ile profesyonel futbola adım attı. 25 Mayıs 2017'de iki yıllık sözleşme ile Championship kulübü Norwich City'nin baş antrenörü olarak atandı.



21 Temmuz 2021'de kulübü ile 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atan Farke, bu sezona kabus gibi başladı. Üst üste 15 maç kaybederek Premier League'de üst üste en çok maç kaybetme rekorunu kıran teknik adamın görevine bu sezonki ilk galibiyet olan 6 Kasım'daki Brentford maçından sonra son verildi.