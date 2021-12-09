Daniel Farke kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü olacak? İşte kariyeri
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak adı geçen isimlerden biri de Daniel Farke oldu. Alman basınından SPORT1'in haberine göre, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak. Farke, daha önce Dortmund II'yi de çalıştırmıştı. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü iddialarında adı geçen Daniel Farke kimdir?
30 Ekim 1976 tarihinde dünyaya geldi. Daniel Farke, Alman profesyonel bir futbol menajeri ve forvet olarak oynayan eski bir oyuncudur. En son Premier Lig kulübü Norwich City'nin baş antrenörüydü.
Futbola amatör olarak mahallesinin takımı SV Steinhausen'da başlayan Farke, resmi olarak 1994 yılında Paderborn-Neuhaus takımı ile profesyonel futbola adım attı. 25 Mayıs 2017'de iki yıllık sözleşme ile Championship kulübü Norwich City'nin baş antrenörü olarak atandı.
21 Temmuz 2021'de kulübü ile 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atan Farke, bu sezona kabus gibi başladı. Üst üste 15 maç kaybederek Premier League'de üst üste en çok maç kaybetme rekorunu kıran teknik adamın görevine bu sezonki ilk galibiyet olan 6 Kasım'daki Brentford maçından sonra son verildi.
21 Temmuz 2021'de kulübü ile 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atan Farke, bu sezona kabus gibi başladı. Üst üste 15 maç kaybederek Premier League'de üst üste en çok maç kaybetme rekorunu kıran teknik adamın görevine bu sezonki ilk galibiyet olan 6 Kasım'daki Brentford maçından sonra son verildi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü olacak?
Önceliği yabancı teknik adamlara veren siyah-beyazlılar için Alman bir isim gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'den 3 hafta önce ayrılan 45 yaşındaki Daniel Farke'nin Beşiktaş ile görüştüğü iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre Farke'nin 48 saat içinde kararını vereceği ifade edildi.