Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı yayında yayınlanıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU HANGİ KANALDA?

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 10 Nisan tarihinde başladı. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı yayını TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için D-Smart ve D-Smart GO'da her gün özel yayınlarla turun atmosferini izleyicilerine yansıtıyor. Turun en büyük destekçilerinden olan Radyo D'de her gün özel yayınlar, canlı bağlantılar ve programlarla heyecanı dinleyicilerine aktarıyor.



12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (11.50 - 14.30)



13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (10.50 - 14.30)



14 Nisan: Manisa - Ayvalık (10.00 - 14.30)



