Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hangi kanalda, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı yayında yayınlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun hangi kanalda canlı yayınlandığı merak ediliyor. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2022 yılında 10 Nisan tarihinde başladı ve 17 Nisan’da İstanbul parkuru ile sona erecek. Bisiklet turu televizyon kanallarının yanı sıra Radyo D'de her gün yayınlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 10 Nisan tarihinde başladı. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu canlı yayını TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için D-Smart ve D-Smart GO'da her gün özel yayınlarla turun atmosferini izleyicilerine yansıtıyor. Turun en büyük destekçilerinden olan Radyo D'de her gün özel yayınlar, canlı bağlantılar ve programlarla heyecanı dinleyicilerine aktarıyor.
12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (11.50 - 14.30)
13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (10.50 - 14.30)
14 Nisan: Manisa - Ayvalık (10.00 - 14.30)
15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (09.30 - 14.35)
16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (11.00 - 14.30)
17 Nisan: İstanbul - İstanbul (08.15 - 11.31)