Cristiano Ronaldo'ya lüks araba hediyesi! Servet değerinde...

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerine Juventus'ta devam eden Cristiano Ronaldo, 5 Ocak 2020 itibariyle 35. yaşına bastı.Yaşın rakamdan ibaret olduğuna inanan Portekizli futbolcu, 35. yaşını ailesiyle birlikte kutladı.Sevgilisi Georgina Rodríguez ve minik oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile kutlama için İtalya'ya giden başarılı oyuncu, beklemediği bir sürprizle karşılaştı.Spor arabalara olan tutkusu ve garajındaki pahalı oyuncaklarıyla bilinen Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.Georgina Rodríguez, Portekizli futbolcuya 600 bin sterlin (yaklaşık 4 milyar TL) değerinde Mercedes Benz Brabus marka lüks bir cip hediye ettiİtalya sokaklarında yürürken kalabalığın doğum günü şarkısı söylemesiyle şaşkına dönen Ronaldo, karşısında lüks aracı gördü.Georgina Rodríguez'in mini bir servet değerindeki aracı kurdeleye sardırmış olması sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.Güzel isim, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak bir nevi ölümsüzleştirdi.Rodriguez, söz konusu paylaşımında, Tebrikler hayatımın erkeği! ifadelerini kullandı.Instagram'da 6 milyondan fazla görüntülenen video, 2 milyondan fazla da beğeni aldı.