Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Tarihte ilk kez...
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) değerlendirmesine göre piyasa değeri en yüksek futbolcu belli oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yıllardır listelerin tepesinde olmaya alışmış olan Cristiano Ronaldo, son açıklanan liste ile büyük bir şok yaşadı.
2
Abone Ol
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.
3
Abone Ol
CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, en değerli futbolcular belli oldu.
4
Abone Ol
Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:
5
Abone Ol
10. Harry Kane (Tottenham): 118,7 milyon euro
6
Abone Ol
9. Alphonso Davies (Bayern Münih): 133,5
7
Abone Ol
8. Antoine Griezmann (Barcelona): 136,4
8
Abone Ol
7. Sadio Mane (Liverpool): 139,2
9
Abone Ol
6. Muhammed Salah (Liverpool): 144,9
10
Abone Ol
5. Marcus Rashford (Manchester United): 152,3
11
Abone Ol
4. Trent Alexander-Arnold (Liverpool): 171,1
12
Abone Ol
3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 179,1
13
Abone Ol
2. Raheem Sterling (Manchester City): 194,7
14
Abone Ol
1. Kylian Mbappe (PSG): 259,2 milyon avro
15
Abone Ol
Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi, 100,1 milyon avroluk değeriyle 21. oldu.
16
Abone Ol
Juventus'tan Portekizli golcü Cristiano Ronaldo ise 62,8 milyon avro piyasa değeriyle 70. sıraya yerleşti. Ronaldo, böylece CIES listesinde kariyerindeki en düşük sırayı aldı.