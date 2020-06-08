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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 19:37,

Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Tarihte ilk kez...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) değerlendirmesine göre piyasa değeri en yüksek futbolcu belli oldu.

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Yıllardır listelerin tepesinde olmaya alışmış olan Cristiano Ronaldo, son açıklanan liste ile büyük bir şok yaşadı.

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

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CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, en değerli futbolcular belli oldu.

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Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

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10. Harry Kane (Tottenham): 118,7 milyon euro

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9. Alphonso Davies (Bayern Münih): 133,5

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8. Antoine Griezmann (Barcelona): 136,4

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7. Sadio Mane (Liverpool): 139,2

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6. Muhammed Salah (Liverpool): 144,9

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5. Marcus Rashford (Manchester United): 152,3

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4. Trent Alexander-Arnold (Liverpool): 171,1

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3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 179,1

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2. Raheem Sterling (Manchester City): 194,7

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1. Kylian Mbappe (PSG): 259,2 milyon avro

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Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi, 100,1 milyon avroluk değeriyle 21. oldu.

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Juventus'tan Portekizli golcü Cristiano Ronaldo ise 62,8 milyon avro piyasa değeriyle 70. sıraya yerleşti. Ronaldo, böylece CIES listesinde kariyerindeki en düşük sırayı aldı.

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