Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den kafa karıştıran paylaşım

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.Georgina'nın paylaşımı takipçilerine Aile büyüyor mu? sorusunu sordurdu.26 yaşındaki Georgina, Ronaldo ile birlikte yaklaşık 2 aydır Madeira adasında karantinada bulunuyordu. İtalya'ya dönmeden önce Instagram hikayesinden paylaşımda bulunan Georgina, ağzında sakızla bulanık bir fotoğrafını Kız Bebek yazısıyla paylaştı.Georgina'nın bu paylaşımında şifreli bir şekilde hamile olduğunu açıkladığı ifade edildi.Rodriguez, bebek beklediğini doğrulamadı ama yaptığı paylaşımıyla ipucunu verdi. Georgina'nın Ronaldo'dan Alana Martina adında bir kız çocuğu bulunuyor.Georgina Rodriguez'in Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunuyor.Georgina ve Ronaldo corona virüs karantinasını birçok kez ihlal ederek Portekiz'de büyük tepki almışlardı.