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GeriFutbol Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den kafa karıştıran paylaşım
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Futbol
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 15:19,

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den kafa karıştıran paylaşım

Corona virüs karantinası sonrası İtalya'ya dönen Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez kafa karıştıran bir paylaşıma imza attı.

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Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

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Georgina'nın paylaşımı takipçilerine "Aile büyüyor mu?" sorusunu sordurdu.

3KIZ BEBEK YAZDI
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"KIZ BEBEK" YAZDI

26 yaşındaki Georgina, Ronaldo ile birlikte yaklaşık 2 aydır Madeira adasında karantinada bulunuyordu.

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İtalya'ya dönmeden önce Instagram hikayesinden paylaşımda bulunan Georgina, ağzında sakızla bulanık bir fotoğrafını "Kız Bebek" yazısıyla paylaştı.

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Georgina'nın bu paylaşımında şifreli bir şekilde hamile olduğunu açıkladığı ifade edildi.

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Rodriguez, bebek beklediğini doğrulamadı ama yaptığı paylaşımıyla ipucunu verdi.

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Georgina'nın Ronaldo'dan Alana Martina adında bir kız çocuğu bulunuyor.

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Georgina Rodriguez'in Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunuyor.

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Georgina ve Ronaldo corona virüs karantinasını birçok kez ihlal ederek Portekiz'de büyük tepki almışlardı.

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