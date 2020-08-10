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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 11:11,

Cristiano Ronaldo'nun 7 milyon dolarlık tatil keyfi

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından 7 milyon dolarlık yatı ile tatile çıktı. Fotoğraflar: Backgrid

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Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Şampiynolar Ligi son 16 turunda Lyon'a elenerek büyük bir şok yaşamıştı.

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Ronaldo, 10 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremezken büyük bir üzüntü yaşadığını paylaşmıştı.

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Juventus ise İtalya'da şampiyon olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde gelen hezimetin ardından teknik direktör Sarri ile yollarını ayırdı.

4ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI...

Hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Ronaldo, maçın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından tatile çıktı.

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Sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları ile İtalya denizlerine açılan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki sürprizi unutmaya çalıştı.

6YATIN DEĞERİ 7 MİLYON DOLAR
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YATIN DEĞERİ 7 MİLYON DOLAR

Cristiano Ronaldo'nun yatının değeri ise tam 7 milyon dolar...

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Ronaldo, dünyanın en pahalı yatlarından birisine sahip durumda...

8ARABASI İLE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
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ARABASI İLE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde de aldığı araba ile çok konuşulmuştu.

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Portekizli yıldız, 9.5 milyon değerinde olan dünyanın en pahalı arabasını almıştı.

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Ronaldo'nun aldığı bu araba, sadece 10 tane üretilmişti...

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Öte yandan Ronaldo'nun Juventus'ta kalıp kalmayacağı merak konusu...

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Fransız ekibi PSG'nin Ronaldo'yu transfer etmek için kasanın ağzını sonuna kadar açtığı belirtiliyor...

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Portekizli futbolcunun önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili bir karar alması bekleniyor.

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