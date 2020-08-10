Cristiano Ronaldo'nun 7 milyon dolarlık tatil keyfi

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Şampiynolar Ligi son 16 turunda Lyon'a elenerek büyük bir şok yaşamıştı.Ronaldo, 10 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremezken büyük bir üzüntü yaşadığını paylaşmıştı.Juventus ise İtalya'da şampiyon olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde gelen hezimetin ardından teknik direktör Sarri ile yollarını ayırdı.Hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Ronaldo, maçın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından tatile çıktı.Sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları ile İtalya denizlerine açılan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki sürprizi unutmaya çalıştı.Cristiano Ronaldo'nun yatının değeri ise tam 7 milyon dolar...Ronaldo, dünyanın en pahalı yatlarından birisine sahip durumda...Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde de aldığı araba ile çok konuşulmuştu.Portekizli yıldız, 9.5 milyon değerinde olan dünyanın en pahalı arabasını almıştı. Ronaldo'nun aldığı bu araba, sadece 10 tane üretilmişti...Öte yandan Ronaldo'nun Juventus'ta kalıp kalmayacağı merak konusu...Fransız ekibi PSG'nin Ronaldo'yu transfer etmek için kasanın ağzını sonuna kadar açtığı belirtiliyor...Portekizli futbolcunun önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili bir karar alması bekleniyor.