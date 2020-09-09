Cristiano Ronaldo'dan sürpriz karar!

HAFTADA 1,5 MİLYON STERLİNDEN FAZLA KAZANIYOR The Sun'ın haberine göre; Manchester United'ın eski yıldızı, Nike ve Suzuki gibi markaları da tanıtarak, futboldan ve diğer işlerinden haftada 1,5 milyon sterlinden (14,5 milyon TL) fazla kazanıyor.