MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCristiano Ronaldo'dan sürpriz karar!
GeriFutbol Cristiano Ronaldo'dan sürpriz karar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 16:51 | 

Cristiano Ronaldo'dan sürpriz karar!

Dev anlaşmayı İngilizler duyurdu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dün akşam İsveç'e attığı 2 golle bir kez daha futbol tarihine geçti.

2
Abone Olgoogle-news

Milli takımlarda 100 gol barajını geçen ilk Avrupalı olan Ronaldo, 9 gol daha atması durumunda İranlı Ali Daei'yi geçerek 1 numaraya yükselecek.

3REKORLARA DOYMUYOR
Abone Olgoogle-news

REKORLARA DOYMUYOR

35 yaşına gelmesine rağmen gösterdiği inanılmaz performansla rekorları alt üst eden Ronaldo, saha dışında da yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

4
Abone Olgoogle-news

İngiliz basını, Portekizli yıldızın 1 milyon sterlinlik yeni bir reklam anlaşması imzaladığını yazdı.

5KAMERA KARŞISINA GEÇECEK
Abone Olgoogle-news

KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

The Sun'ın haberine göre; Ronaldo, İngiliz şirketi Compare The Market isimli fiyat karşılaştırma web sitesinin reklam film için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

6
Abone Olgoogle-news

Ronaldo'nun önümüzdeki günlerde çekimler için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

7HAFTADA 1,5 MİLYON STERLİNDEN FAZLA KAZANIYOR
Abone Olgoogle-news

HAFTADA 1,5 MİLYON STERLİNDEN FAZLA KAZANIYOR

The Sun'ın haberine göre; Manchester United'ın eski yıldızı, Nike ve Suzuki gibi markaları da tanıtarak, futboldan ve diğer işlerinden haftada 1,5 milyon sterlinden (14,5 milyon TL) fazla kazanıyor.

8
Abone Olgoogle-news

Ronaldo'nun reklam yüzü olduğu Compare The Market markasını, daha önce aralarında Nicole Kidman (53), Arnold Schwarzenegger (73) ve Macaulay Culkin (40) gibi yıldızların olduğu isimler tanıtmıştı.

91 MİLYAR DOLAR GELİR SINIRINI AŞAN İLK İSİM
Abone Olgoogle-news

1 MİLYAR DOLAR GELİR SINIRINI AŞAN İLK İSİM

2 yıl önce Juventus'a 117 milyon euro'ya transfer olan Ronaldo, kariyerinde 1 milyar dolardan fazla kazanan ilk futbolcu ve üçüncü sporcu oldu.

10
Abone Olgoogle-news

200 milyonluk sosyal medya takipçisiyle dünyanın en popüler sporcusu olan Ronaldo, pek çok markanın reklam yüzü olmasının yanı sıra CR7 adlı bir markanın da sahibi.

11KENDİ MARKASI VE OTELLERİ DE VAR
Abone Olgoogle-news

KENDİ MARKASI VE OTELLERİ DE VAR

Marka çatısı altında iç giyim, denim ürünleri ve parfüm yer alıyor.

12
Abone Olgoogle-news

Ronaldo'nun ayrıca Portekiz'in başkenti Lizbon'da ve doğduğu yer olan Madeira adasında otelleri bulunuyor.

13ARABALARININ TOPLAM DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Abone Olgoogle-news

ARABALARININ TOPLAM DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Portekizli yıldız daha önce de 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci'yi (110. yıl özel yapımı) satın almasıyla gündeme gelmişti.

14
Abone Olgoogle-news

Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değerinin ise 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi