Cristiano Ronaldo'dan sürpriz karar!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dün akşam İsveç'e attığı 2 golle bir kez daha futbol tarihine geçti.Milli takımlarda 100 gol barajını geçen ilk Avrupalı olan Ronaldo, 9 gol daha atması durumunda İranlı Ali Daei'yi geçerek 1 numaraya yükselecek.35 yaşına gelmesine rağmen gösterdiği inanılmaz performansla rekorları alt üst eden Ronaldo, saha dışında da yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.İngiliz basını, Portekizli yıldızın 1 milyon sterlinlik yeni bir reklam anlaşması imzaladığını yazdı.The Sun'ın haberine göre; Ronaldo, İngiliz şirketi Compare The Market isimli fiyat karşılaştırma web sitesinin reklam film için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.Ronaldo'nun önümüzdeki günlerde çekimler için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.The Sun'ın haberine göre; Manchester United'ın eski yıldızı, Nike ve Suzuki gibi markaları da tanıtarak, futboldan ve diğer işlerinden haftada 1,5 milyon sterlinden (14,5 milyon TL) fazla kazanıyor.Ronaldo'nun reklam yüzü olduğu Compare The Market markasını, daha önce aralarında Nicole Kidman (53), Arnold Schwarzenegger (73) ve Macaulay Culkin (40) gibi yıldızların olduğu isimler tanıtmıştı.2 yıl önce Juventus'a 117 milyon euro'ya transfer olan Ronaldo, kariyerinde 1 milyar dolardan fazla kazanan ilk futbolcu ve üçüncü sporcu oldu.200 milyonluk sosyal medya takipçisiyle dünyanın en popüler sporcusu olan Ronaldo, pek çok markanın reklam yüzü olmasının yanı sıra CR7 adlı bir markanın da sahibi.Marka çatısı altında iç giyim, denim ürünleri ve parfüm yer alıyor. Ronaldo'nun ayrıca Portekiz'in başkenti Lizbon'da ve doğduğu yer olan Madeira adasında otelleri bulunuyor.Portekizli yıldız daha önce de 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci'yi (110. yıl özel yapımı) satın almasıyla gündeme gelmişti.Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değerinin ise 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.