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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 11:49 | 

Ronaldo'dan sevgilisine çok konuşulacak hediye!

Hiç düşünmeden 6 milyon lira ödedi...

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Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo hayatının en önemli imzasını atmaya hazırlanıyor.

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Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran süper yıldız, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez'e evlilik teklif edecek.

3TAM 6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE
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TAM 6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Ronaldo bu özel an için de hiçbir masraftan kaçınmadı ve sevgilisine elmas bir yüzük aldı.

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Yıldız futbolcunun tamamı elmas işlemeli olan yüzüğe 615 bin sterlin (Yaklaşık 5,9 milyon TL) ödediği iddia edildi.

5GEORGINA YÜZÜĞÜ BEĞENDİ
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GEORGINA YÜZÜĞÜ BEĞENDİ

Georgina Rodriguez'in Instagram'da yüzüğün fotoğrafını paylaşan bir sayfanın gönderisine kalp emojili yorum yapması, iddiaları kuvvetlendirdi.

6YİNE TARİHE GEÇTİ
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YİNE TARİHE GEÇTİ

Futbol dünyasındaki isimlerin aldığı en pahalı yüzüklerin listesini hazırlayan bir site, Ronaldo'nun 615 bin sterlinlik yüzüğünün en pahalı yüzük olduğunu belirtti.

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Hazırlanan listede Jordan Pickford'ın eşine aldığı 500 bin sterlinlik yüzük ikinci sırada yer aldı.

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Üçüncü sırada ise efsane İngiliz futbolcu Ashley Cole'ün, eski karısı Cheryl için aldığı 275 bin sterlinlik yüzük yer aldı.

9EVLENMEMİZ ANNEMİN DE HAYALİ
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"EVLENMEMİZ ANNEMİN DE HAYALİ"

Georgina Rodriguez'e olan aşkını "Tabi ki ona aşığım. Kesinlikle bir gün evli olacağız. Bu annemin de hayali" sözleriyle anlatmıştı.

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Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 2016 yılından bu yana 26 yaşındaki modelle birliktelik yaşıyor.

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Cristiano Ronaldo'nun biri Georgina'dan olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.

121 MİLYAR DOLAR GELİR SINIRINI AŞAN İLK İSİM
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1 MİLYAR DOLAR GELİR SINIRINI AŞAN İLK İSİM

2 yıl önce Juventus'a 117 milyon euro'ya transfer olan Ronaldo, kariyerinde 1 milyar dolardan fazla kazanan ilk futbolcu ve üçüncü sporcu oldu.

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200 milyonluk sosyal medya takipçisiyle dünyanın en popüler sporcusu olan Ronaldo, pek çok markanın reklam yüzü olmasının yanı sıra CR7 adlı bir markanın da sahibi. Marka çatısı altında iç giyim, denim ürünleri ve parfüm yer alıyor.

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Ronaldo'nun ayrıca Portekiz'in başkenti Lizbon'da ve doğduğu yer olan Madeira adasında otelleri bulunuyor.

15ARABALARININ TOPLAM DEĞERİ 30 MİLYON EURO
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ARABALARININ TOPLAM DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Portekizli yıldız daha önce de 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci'yi (110. yıl özel yapımı) satın almasıyla gündeme gelmişti. Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değerinin ise 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

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