Ronaldo'dan sevgilisine çok konuşulacak hediye!

ARABALARININ TOPLAM DEĞERİ 30 MİLYON EURO Portekizli yıldız daha önce de 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci'yi (110. yıl özel yapımı) satın almasıyla gündeme gelmişti. Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değerinin ise 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.