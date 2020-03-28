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Futbol
Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 18:50, /

Cristiano Ronaldo'dan corona virüsü fedakarlığı! Takıma rağmen...

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını sebebiyle çarpıcı bir karar aldı.

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Corona virüsün Avrupa'da en yoğun şekilde hissedildiği İtalya'dan ayrılan ve hem kendisi hem de ailesini Portekiz'deki evinde karantinaya alan Cristiano Ronaldo, salgından etkilenenler için yardımlarını yapmayı sürdürüyor.

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Cristiano Ronaldo daha önce Portekiz'de koronavirüs ile mücadele eden hastanelere malzeme tedarik etme kararı almıştı.

3HASTANELERE YARDIM YAPTI

HASTANELERE YARDIM YAPTI

Yoğun bakım ve diğer hasta servislerinde vantilatör, tıbbi önlük ve tıbbi maske sayısının az olduğunu öğrenen Ronaldo, Jorge Mendes ile iletişime geçerek bütün hastanelere gereken şeylerin alınmasını istemişti.

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Cristiano Ronaldo, formasını giydiği Juventus'ta çalışan personelin maaşlarının ödenebilmesi için de harekete geçti.

5SORUN ÇIKARDILAR

"SORUN ÇIKARDILAR"

Tuttospor'ta yer alan habere göre; Juventus tüm futbolculardan maaşlarında kesinti yapmalarını talep etti. Bazı futbolcuların talebe sıcak bakmadığı ve sorun çıkardığı belirtildi.

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Ancak Cristiano Ronaldo'nun kulübün talebini kabul ettiği ve maaşının 3.8 milyon euroluk kısmının kesilmesne onay verdiği kaydedildi.

7KULÜP ÇALIŞANLARI İÇİN

KULÜP ÇALIŞANLARI İÇİN

Daha önce Portekiz'deki bazı hastanelere 1 milyon euro bağışlayan Ronaldo'nun, maaşından kesilen 3.8 milyon euronun kulüp çalışanlarının maaşlarında kullanılacağı ifade edildi.

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Cristiano Ronaldo'nun yönetime "Biz de bu sistemin bir parçası olduğumuz için üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız." mesajını ilettiği iddia edildi.

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Juventus ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, Serie A ekibinde yıllık 30 milyon euro kazanıyor.

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Bu sezon 32 resmi maçta sahaya çıkan 35 yaşındaki yıldız, 25 gol atmış ve 4 asist yapmıştı.

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