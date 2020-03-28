Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 18:50,
Cristiano Ronaldo'dan corona virüsü fedakarlığı! Takıma rağmen...
Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını sebebiyle çarpıcı bir karar aldı.
Corona virüsün Avrupa'da en yoğun şekilde hissedildiği İtalya'dan ayrılan ve hem kendisi hem de ailesini Portekiz'deki evinde karantinaya alan Cristiano Ronaldo, salgından etkilenenler için yardımlarını yapmayı sürdürüyor.
HASTANELERE YARDIM YAPTI
Yoğun bakım ve diğer hasta servislerinde vantilatör, tıbbi önlük ve tıbbi maske sayısının az olduğunu öğrenen Ronaldo, Jorge Mendes ile iletişime geçerek bütün hastanelere gereken şeylerin alınmasını istemişti.
"SORUN ÇIKARDILAR"
Tuttospor'ta yer alan habere göre; Juventus tüm futbolculardan maaşlarında kesinti yapmalarını talep etti. Bazı futbolcuların talebe sıcak bakmadığı ve sorun çıkardığı belirtildi.
KULÜP ÇALIŞANLARI İÇİN
Daha önce Portekiz'deki bazı hastanelere 1 milyon euro bağışlayan Ronaldo'nun, maaşından kesilen 3.8 milyon euronun kulüp çalışanlarının maaşlarında kullanılacağı ifade edildi.
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