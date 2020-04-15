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Futbol
Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 17:26,

Cristiano Ronaldo yine karantinayı hiçe saydı!

Dünya Corona virüsü ile mücadele ederken Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun karantina ihlalleri de devam ediyor.

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Spor Arena Dış Haber | Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Corona virüsü karantinasını yine hiçe saydı.

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Corona virüsü salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo'nun dışarı çıkma skandalları bitmiyor.

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Ronaldo, daha önce sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti.

4BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI

BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI

Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti. "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözlerini paylaşan Portekizli siyasetçi, daha sonra "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim." diyerek geri adım atmıştı.

5STATTA ANTRENMAN YAPTI

STATTA ANTRENMAN YAPTI

Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı. Bu görüntülere Portekiz'den tepki yağdı.

6FUTBOLA BAŞLADIĞI KULÜBÜ ZİYARET ETTİ

FUTBOLA BAŞLADIĞI KULÜBÜ ZİYARET ETTİ

Ronaldo son olarak futbola başladığı CD Nacional kulübünün müzesini ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada kulüp müzesini gezen Ronaldo'ya teşekkür edildi.

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Ronaldo ayrıca kulübün onur defterini de imzaladı.

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Portekizli yıldız da yaptığı paylaşımda "Eve geri dönmek güzel" ifadelerini kullandı.

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Futbola şehrinin takımı olan CD Nacional'de başlayan Cristiano Ronaldo, 1997 yılında 12 yaşında Sporting Lizbon'a transfer olmuştu.

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