Cristiano Ronaldo yine karantinayı hiçe saydı!

Dünya Corona virüsü ile mücadele ederken Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun karantina ihlalleri de devam ediyor.
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Spor Arena Dış Haber | Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Corona virüsü karantinasını yine hiçe saydı.
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Corona virüsü salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo'nun dışarı çıkma skandalları bitmiyor.
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Ronaldo, daha önce sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti.
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BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI
Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti. "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözlerini paylaşan Portekizli siyasetçi, daha sonra "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim." diyerek geri adım atmıştı.
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STATTA ANTRENMAN YAPTI
Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı. Bu görüntülere Portekiz'den tepki yağdı.
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FUTBOLA BAŞLADIĞI KULÜBÜ ZİYARET ETTİ
Ronaldo son olarak futbola başladığı CD Nacional kulübünün müzesini ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada kulüp müzesini gezen Ronaldo'ya teşekkür edildi.
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Ronaldo ayrıca kulübün onur defterini de imzaladı.
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Portekizli yıldız da yaptığı paylaşımda "Eve geri dönmek güzel" ifadelerini kullandı.
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Futbola şehrinin takımı olan CD Nacional'de başlayan Cristiano Ronaldo, 1997 yılında 12 yaşında Sporting Lizbon'a transfer olmuştu.