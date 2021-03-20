Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hakkında şok gerçek! Fransızlar duyurdu...
Yıldız futbolcuların vergiler düşmeden kazandığı maaşlar ortaya çıktı. Fransız L'Equipe gazetesinin ortaya çıkarttığı listede futbolcuların bir yılda vergisiz ne kadar kazandıkları gözler önüne serildi...
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Dünya ve Avrupa futbolunun son 15 yılına damga vuran Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Fransız L'Equipe, okurlarına duyurdu...
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Fransa'nın dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, Cristiano Ronaldo ve Messi'nin vergiler düşmeden kazandıkları maaşları açıkladı.
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Habere göre Lionel Messi, Barcelona'dan bir yılda vergisiz 125 milyon Euro kazanıyor.
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Cristiano Ronaldo'nun vergisiz yıllık maaşı ise 54 milyon Euro. Messi, ezeli rakibine bu alanda iki katından daha fazla fark atmış durumda.
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Messi ve Ronaldo'nun ardından Avrupa'da en çok kazanan futbolcu ise PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar. Neymar vergisiz olarak PSG'den yaklaşık 37 milyon Euro kaanıyor.
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Neymar'ın ardından Atletico Madrid'in iki yıldızı Griezmann ve Luis Suarez geliyor. İkilinin yıllık kazançları 35 milyon Euro.
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Premier Lig'de ise en çok kazanan futbolcu, sezon başında Real Madrid'den Tottenham'a geri dönen Gareth Bale. Galli yıldızın vergi düşülmeden önceki yıllık kazancı 30 milyon Euro.
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Gareth Bale'i 22 milyon Euro ile Manchester United kalecisi De Gea, 19 milyon Euro ile Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne takip ediyor.
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Almanya'nın en çok kazanan futbolcuları ise Bayern'in atanı Lewandowski ile tutanı Neuer. İkilinin maaşları 21 milyon Euro.
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Teknik direktörlere gelindiğindeyse Avrupa liglerinin en çok kazanan ismi, Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone başı çekiyor. Arjantinli teknik adam yılda 43 milyon Euro (vergiler düşülmeden) kazanıyor.
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Teknik direktörlere gelindiğindeyse Avrupa liglerinin en çok kazanan ismi, Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone başı çekiyor. Arjantinli teknik adam yılda 43 milyon Euro (vergiler düşülmeden) kazanıyor.