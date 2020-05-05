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GeriFutbol Cristiano Ronaldo karantina süresini doldurdu, Portekiz'den İtalya'ya uçtu!
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Futbol
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 01:00,

Cristiano Ronaldo karantina süresini doldurdu, Portekiz'den İtalya'ya uçtu!

Corona virüs salgını başlar başlamaz ülkesi Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönüş yaptı.

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Corona virüs salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından ülkesi Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo, 50 günden fazla bir süredir burada bulunuyordu.

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Madeira'daki villasında tüm ailesi ile birlikte kalan Ronaldo, bu süre zarfı içinde birçok kez karantinayı hiçe saymıştı.

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Yıldız futbolcu, sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmiş ardından Madeira Stadyumu'nda antrenman yapmış ve bu görüntülere de Portekiz'den tepki yağmıştı.

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Ronaldo, bu süre içinde bir kez olsun maskeyle görüntülenmemişti...

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Portekizli yıldız, tüm bunlar yetmezmiş gibi futbola başladığı CD Nacional Kulübü'nün de müzesini ziyaret etmişti.

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Ailesi ile birlikte zaman geçiren yıldız futbolcu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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İtalya basınının haberine göre 50 günden fazladır Portekiz'de bulunan Ronaldo, özel jetiyle birlikte İtalya'ya döndü.

834 MİLYONLUK JET
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34 MİLYONLUK JET

Ronaldo, önce İspanya hükümetinin seyahat kısıtlamaları sebebiyle şok oldu ama ardından çözümü 34 milyon Euro değerindeki özel jeti ile çözdü.

9ÖNCE İZİN ÇIKMADI
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ÖNCE İZİN ÇIKMADI

Ronaldo'nun uçağı üç kez kalkış yapmayı denedi ancak havalimanı yönetimi buna izin vermedi.

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Birkaç saat sonra ise izin çıktı ve Ronaldo, Torino'ya uçtu.

11ADA SATIN ALMIŞTI
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ADA SATIN ALMIŞTI

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Portekiz'den ada satın almış ve çocuğu ile birlikte adayı keşfettiklerini söylemişti.

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Yıldız futbolcunun İtalya'da 14 gün boyunca karantinada kalacağı ve ardından Juventus ile antrenmanlara başlayacağı belirtiliyor.

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