Cristiano Ronaldo karantina süresini doldurdu, Portekiz'den İtalya'ya uçtu!

Corona virüs salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından ülkesi Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo, 50 günden fazla bir süredir burada bulunuyordu.
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Madeira'daki villasında tüm ailesi ile birlikte kalan Ronaldo, bu süre zarfı içinde birçok kez karantinayı hiçe saymıştı.
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Yıldız futbolcu, sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmiş ardından Madeira Stadyumu'nda antrenman yapmış ve bu görüntülere de Portekiz'den tepki yağmıştı.
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Ronaldo, bu süre içinde bir kez olsun maskeyle görüntülenmemişti...
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Portekizli yıldız, tüm bunlar yetmezmiş gibi futbola başladığı CD Nacional Kulübü'nün de müzesini ziyaret etmişti.
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Ailesi ile birlikte zaman geçiren yıldız futbolcu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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İtalya basınının haberine göre 50 günden fazladır Portekiz'de bulunan Ronaldo, özel jetiyle birlikte İtalya'ya döndü.
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34 MİLYONLUK JET
Ronaldo, önce İspanya hükümetinin seyahat kısıtlamaları sebebiyle şok oldu ama ardından çözümü 34 milyon Euro değerindeki özel jeti ile çözdü.
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ÖNCE İZİN ÇIKMADI
Ronaldo'nun uçağı üç kez kalkış yapmayı denedi ancak havalimanı yönetimi buna izin vermedi.
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Birkaç saat sonra ise izin çıktı ve Ronaldo, Torino'ya uçtu.
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ADA SATIN ALMIŞTI
Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Portekiz'den ada satın almış ve çocuğu ile birlikte adayı keşfettiklerini söylemişti.
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Yıldız futbolcunun İtalya'da 14 gün boyunca karantinada kalacağı ve ardından Juventus ile antrenmanlara başlayacağı belirtiliyor.