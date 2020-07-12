Cristiano Ronaldo için süpriz! Zengin iş adamının transfer planı...

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Mohamed Ayachi Ajroudi, ''Futbolu çok seviyorum, aslında tüm sporları seviyorum ama futbolu bir başka severim. Alman disiplinine hayranım, özellikle Bayern Münih'inkine. Oyun tarzı olarak da Barcelona'yı seviyorum. Futbolcu olarak ise tabii ki Cristiano Ronaldo...'' sözlerini kullandı.