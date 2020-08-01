MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı! Sadece 10 tane üretilmişti...
GeriFutbol Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı! Sadece 10 tane üretilmişti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 01 Ağustos 2020 - 13:05,

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı! Sadece 10 tane üretilmişti...

Juventus formasıyla İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, şampiyonluk hediyesi olarak kendisine 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabasını satın aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Cristiano Ronaldo, aldığı son arabayla yine gündem oldu...

2
Abone Olgoogle-news

Juventus ile ikinci senesinde ikinci Serie A şampiyonluğuna kavuşan Cristiano Ronaldo, kendisine şampiyonluk hediyesi olarak araba satın aldı.

3
Abone Olgoogle-news

Portekizli yıldız, 9.5 milyon euro (78 trilyon TL) değerinde spor bir arabayı koleksiyonuna kattı.

4DÜNYANIN EN PAHALI ARABASI
Abone Olgoogle-news

DÜNYANIN EN PAHALI ARABASI

Cristiano Ronaldo'nun yeni aracı ise dünyanın en pahalı arabası olarak dikkat çekiyor...

5GARAJINDA 30 MİLYONLUK ARAÇ KOLEKSİYONU
Abone Olgoogle-news

GARAJINDA 30 MİLYONLUK ARAÇ KOLEKSİYONU

Dünyanın en pahalı arabasını alan Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon euro...

6
Abone Olgoogle-news

Cristiano Ronaldo'nun aldığı otomobil, dünyada sadece 10 tane üretildi ve ücreti ile el yakıyor.

71600 BEYGİR GÜCÜ
Abone Olgoogle-news

1600 BEYGİR GÜCÜ

1600 beygir gücündeki araba, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor.

8
Abone Olgoogle-news

Ronaldo, yıl içinde diğer arabasına ise 2 milyon euro ödemişti.

9
Abone Olgoogle-news

Instagram hesabından iki arabasının da olduğu bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, ''Manzarayı siz seçin'' notunu düştü.

10
Abone Olgoogle-news

Cristiano Ronaldo, yine bu yıl sevgilisi Georgina Rodríguez'e doğum günü hediyesi olarak pahalı bir araba hediye etmişti.

11
Abone Olgoogle-news

35 yaşındaki futbolcu, ayrıca arabasına isminin baş harfleri olan CR yazısı yazdırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi