Cristiano Ronaldo, Corona Virüs karantinasında görüntülendi!

Corona virüsü salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'e giden ve kendisini karantinaya alan Cristiano Ronaldo'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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Ronaldo, seyircisiz oynanan Juventus - İnter maçı sonrası felç olan annesini ziyaret için Portekiz'e gitmişti.
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İTALYA'YA DÖNMEYECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİ
Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte izole bir yaşam sürmeye başladı.
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Memleketi Madeira'da okyanus manzaralı evinde dış dünyayla olabildiğinde az temaslı bir şekilde yaşayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bütün dünyayı bu salgına karşı uyarmayı da ihmal etmedi.
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Ronaldo'nun karantina yaşamından fotoğrafları da sosyal medyaya sızmaya devam ediyor.
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SEVGİLİSİ PAYLAŞIYOR
Sevgilisi Georgina Rodriguez'in paylaşımlarından da Ronaldo ve çocuklarının izole yaşamlarından görüntüler oluyor.
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Daha önce kardeşiyle evinin terasında görüntülenen Portekizli yıldızın son olarak kendisini evin dışından çeken kameralara perdenin arkasından baktığı anlar sosyal medyaya yansıdı.