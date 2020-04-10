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Futbol
Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 16:23,

Cristiano Ronaldo bu kez abarttı! Virüse rağmen...

Bu kadarını kimse beklemiyordu... Portekizli yetkililerden açıklama geldi...

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında tablo her geçen gün kötüleşiyor.

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Toplam vaka sayısı 1 milyon 600 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 100 bine yaklaştı.

3ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Riskin son derece yüksek olduğu bu dönemde Cristiano Ronaldo bir kez daha şimşekleri üzerine çekti.

4DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları ile yürüyüşe çıkan Ronaldo, hiçbir önlem almadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı için eleştirilmişti.

5O HAYVANI GÖNDERİN

"O HAYVANI GÖNDERİN"

Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti.

6GERİ ADIM ATMIŞTI

GERİ ADIM ATMIŞTI

"İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözlerini paylaşan Portekizli siyasetçi, daha sonra "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim." diyerek geri adım atmıştı.

7BU KEZ ABARTTI

BU KEZ ABARTTI

Portekizli yıldız bu kez abarttı ve sırf antrenman yapmak için evinden çıktı ve soluğu bakın nerede aldı...

8STATTA ANTRENMAN YAPTI

STATTA ANTRENMAN YAPTI

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

9BÜYÜK İHMALKARLIK

BÜYÜK İHMALKARLIK

Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.

10TEPKİ YAĞIYOR

TEPKİ YAĞIYOR

Formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yapmaya giden Ronaldo'nun bu görüntüleri büyük tepki çekti.

11HİÇBİR ÖNLEM ALMADILAR

HİÇBİR ÖNLEM ALMADILAR

Ronaldo'nun yanında stadyum yetkilileri, kişisel yardımcıları ve oğlunun da olduğu görülüyor. Ancak hiçbirinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske dahi takmadığı fark ediliyor.

12ABARTTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

ABARTTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo'nun uyarıları hiçe sayarak kendisini ve başkalarını tehlikeye atması abartılı bir davranış olarak yorumlandı.

13AYRICALIĞI YOK

"AYRICALIĞI YOK"

Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.

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Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Georgina Rodriguez ile dışarı çıkıp karantina uyarılarını dinlememişti.

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Portekiz'e 'karantina altında kalmaya gidiyorum' diyerek İtalya'dan ayrılan Ronaldo'nun maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan hareket etmesi oldukça tepki çekmişti.

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