Cristiano Ronaldo bu kez abarttı! Virüse rağmen...
Bu kadarını kimse beklemiyordu... Portekizli yetkililerden açıklama geldi...
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında tablo her geçen gün kötüleşiyor.
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Toplam vaka sayısı 1 milyon 600 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 100 bine yaklaştı.
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ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Riskin son derece yüksek olduğu bu dönemde Cristiano Ronaldo bir kez daha şimşekleri üzerine çekti.
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DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları ile yürüyüşe çıkan Ronaldo, hiçbir önlem almadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı için eleştirilmişti.
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"O HAYVANI GÖNDERİN"
Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" tanımlamaları yaptığı oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtti.
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GERİ ADIM ATMIŞTI
"İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözlerini paylaşan Portekizli siyasetçi, daha sonra "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim." diyerek geri adım atmıştı.
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BU KEZ ABARTTI
Portekizli yıldız bu kez abarttı ve sırf antrenman yapmak için evinden çıktı ve soluğu bakın nerede aldı...
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STATTA ANTRENMAN YAPTI
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
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BÜYÜK İHMALKARLIK
Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.
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TEPKİ YAĞIYOR
Formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yapmaya giden Ronaldo'nun bu görüntüleri büyük tepki çekti.
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HİÇBİR ÖNLEM ALMADILAR
Ronaldo'nun yanında stadyum yetkilileri, kişisel yardımcıları ve oğlunun da olduğu görülüyor. Ancak hiçbirinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske dahi takmadığı fark ediliyor.
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ABARTTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo'nun uyarıları hiçe sayarak kendisini ve başkalarını tehlikeye atması abartılı bir davranış olarak yorumlandı.
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"AYRICALIĞI YOK"
Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.
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Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Georgina Rodriguez ile dışarı çıkıp karantina uyarılarını dinlememişti.
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Portekiz'e 'karantina altında kalmaya gidiyorum' diyerek İtalya'dan ayrılan Ronaldo'nun maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan hareket etmesi oldukça tepki çekmişti.