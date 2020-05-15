Covid-19'dan sonra şimdi de Yayın-20 krizi! 'Enteresan, yayıncı kuruluştan aldığım izlenime göre...'

AYNI KEFEYE KOYMAYIN Azınlıkta da olsa bizde de ‘liglerin oynanmasına karşı olanlar’ yok değil. Bu taraf, o taraf kim ne derse desin, bunu oynatarak göreceğiz. Belki de başladıktan bir-iki hafta sonra tekrar kontak kapatacağız. Bugün alınan karara karşı tez olarak, “Efendim koca Fransa bitirdi, bak oynamıyor” diyenler var. Yani Covid-19’la mücadele konusunda başarılı ve hatta birçok ülkeye örnek olmuş Türkiye ile bu işi eline yüzüne bulaştırmış, yönetememiş, hatta ve hatta hastalarını tedavi için Almanya ve İsviçre gibi ülkelere göndermek zorunda kalan o Fransa’yı aynı kefeye koyanlar var.