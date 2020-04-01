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GeriFutbol Coronaya yakalanan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den açıklama! "72 saatimiz zordu..."
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Futbol
Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 21:51, /

Coronaya yakalanan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den açıklama! "72 saatimiz zordu..."

Corona virüse yakalandıktan sonra tedavi altına alınan Türk futbolunun efsane ismi Rüştü Reçber'in son sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi.

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Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber, konoravirüs testi pozitif çıkınca hastaneye yatırılmıştı.

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Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, 16 Mart’ta ABD’den döndükten sonra karantinaya girmemesi nedeniyle yoğun eleştiri almış, hastalık sonrası ise eleştirilerin dozu artmıştı.

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Işıl Reçber, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamış ve eşine hemşire vasıtasıyla sesli mesaj göndererek şunları söylediğini yazmıştı:

5Linç umurumda değil

"Linç umurumda değil"

Işıl Reçber, corona virüs testi pozitif çıkan eşi Rüştü Reçber’e gönderdiği sesli mesajda: "O virüs seni yenemez. Beni merak etme, çok iyiyim. Linç mi? Umurumda değil. Sen iyileş yeter!" ifadelerini yer vermişti.

6Emeğinizin karşılığı yok

'Emeğinizin karşılığı yok'

Sağlık çalışanlarının büyük emek gösterdiğini belirten Işıl Reçber, “Bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın. Hadi, o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Linç mi? Umrumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anladım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok.” ifadelerine vermişti.

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Son olarak Işıl Reçber eşinin sağlık durumu ve hastalığın nasıl ilerlediği hakkında bir paylaşım yaptı.

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Rüştü Reçber'in son sağlık durumu hakkında Instagram'dan paylaşım yapan Işıl Reçber şu ifadelere yer verdi:

9Erken teşhis çok önemli

"Erken teşhis çok önemli"

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Işıl Reçber, "Erken teşhis çok önemli. Boğazda burunda günlerce takılmıyor, hızlıca sevdiği yere gidiyor yani akciğerler. Ardından zatürre başlıyor ve ilk 72 saat çok kritik. Ateş günlerce, saatlerce sıtma nöbeti gibi. Ağır halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık... Gri renk ten ve dudak, hızlı nefes alıp verme, devlet protokolünde ilaçlar, aileden uzak." ifadelerini kullandı.

1072 saatimiz zordu...

"72 saatimiz zordu..."

Hastanede tedavi süreci devam eden Rüştü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili olarak ise ilk 72 saatin zorluğundan bahseden Işıl Reçber, "72 saatimiz zordu, inşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler." diye konuştu.

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