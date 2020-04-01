Coronaya yakalanan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den açıklama! "72 saatimiz zordu..."

Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, 16 Mart’ta ABD’den döndükten sonra karantinaya girmemesi nedeniyle yoğun eleştiri almış, hastalık sonrası ise eleştirilerin dozu artmıştı.
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Işıl Reçber, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamış ve eşine hemşire vasıtasıyla sesli mesaj göndererek şunları söylediğini yazmıştı:
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"Linç umurumda değil"
Işıl Reçber, corona virüs testi pozitif çıkan eşi Rüştü Reçber’e gönderdiği sesli mesajda: "O virüs seni yenemez. Beni merak etme, çok iyiyim. Linç mi? Umurumda değil. Sen iyileş yeter!" ifadelerini yer vermişti.
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'Emeğinizin karşılığı yok'
Sağlık çalışanlarının büyük emek gösterdiğini belirten Işıl Reçber, “Bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın. Hadi, o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Linç mi? Umrumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anladım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok.” ifadelerine vermişti.
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Son olarak Işıl Reçber eşinin sağlık durumu ve hastalığın nasıl ilerlediği hakkında bir paylaşım yaptı.
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Rüştü Reçber'in son sağlık durumu hakkında Instagram'dan paylaşım yapan Işıl Reçber şu ifadelere yer verdi:
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"Erken teşhis çok önemli"
Erken teşhisin önemine vurgu yapan Işıl Reçber, "Erken teşhis çok önemli. Boğazda burunda günlerce takılmıyor, hızlıca sevdiği yere gidiyor yani akciğerler. Ardından zatürre başlıyor ve ilk 72 saat çok kritik. Ateş günlerce, saatlerce sıtma nöbeti gibi. Ağır halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık... Gri renk ten ve dudak, hızlı nefes alıp verme, devlet protokolünde ilaçlar, aileden uzak." ifadelerini kullandı.
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"72 saatimiz zordu..."
Hastanede tedavi süreci devam eden Rüştü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili olarak ise ilk 72 saatin zorluğundan bahseden Işıl Reçber, "72 saatimiz zordu, inşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler." diye konuştu.