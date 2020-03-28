MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCorona virüsüne yakalanan Paulo Dybala ve sevgilisi karantina günlerini anlattı!
GeriFutbol Corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala ve sevgilisi karantina günlerini anlattı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 07:00, /

Corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala ve sevgilisi karantina günlerini anlattı!

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini koronavirüsün etkilerini nasıl hissettiklerini açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Juventus'un koronavirüs tesi pozitif çıkan 23 yaşındaki yıldızı Paulo Dybala kulübün Youtube kanalında son durumu ile ilgili bilgi verdi.

25 DAKİKADA YORULUYORDUM

5 DAKİKADA YORULUYORDUM

Dybala açıklamasında: "İlk hissetmeye başladığımda 5 dakikada hemen yoruluyordum. Nefes almakta çok zorlanıyordum"

3KAS AĞRISI YAŞADIM

KAS AĞRISI YAŞADIM

"Hastalığın semptomlarını çok fazla hissettim. Çok fazla kas ağrısı yaşadım. Şimdi daha iyiyim ve egzersiz yapabiliyorum. Kız arkadaşım Oriana da ben de kendimizi iyi hissediyoruz."

4SEVGİLİSİ DE KONUŞTU

SEVGİLİSİ DE KONUŞTU

Dybala'nın kız arkadaşı Oriana Sabatini de yaşadıklarını böyle anlattı:

5REÇETELİ VİTAMİN VERDİLER

REÇETELİ VİTAMİN VERDİLER

"Şu anda çok iyiyim ama 2-3 gün önce kendini çok kötü hissediyordum. Bize sadece dinlenmemiz gerektiğini söyleyerek bazı reçeteli vitaminler verdiler"

6ATEŞİM HİÇ ÇIKMADI

ATEŞİM HİÇ ÇIKMADI

"Hastalık önce size grip gibi geliyor. Tüm vücudunuzda acı hissediyorsunuz ve yogun hissediyorsunuz. Hep ölçtüm ama benim ateşim çıkmadı"

7CİĞERLERİMDEN SESLER GELDİ

CİĞERLERİMDEN SESLER GELDİ

"Önce ben ciğerlerimden garip sesler duydum sonra Paulo da aynı şekilde hissettiğini söyledi. Normal grip gibi başlayıp bunları yaşadık"

8YENİDEN TESTE GİRECEĞİZ

YENİDEN TESTE GİRECEĞİZ

"Dokuz gün boyunca karantinada kaldık ve 31 Mart'ta tekrar teste gireceğiz."(Sporx)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi