Corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala ve sevgilisi karantina günlerini anlattı!

Juventus'un koronavirüs tesi pozitif çıkan 23 yaşındaki yıldızı Paulo Dybala kulübün Youtube kanalında son durumu ile ilgili bilgi verdi.Dybala açıklamasında: İlk hissetmeye başladığımda 5 dakikada hemen yoruluyordum. Nefes almakta çok zorlanıyordumHastalığın semptomlarını çok fazla hissettim. Çok fazla kas ağrısı yaşadım. Şimdi daha iyiyim ve egzersiz yapabiliyorum. Kız arkadaşım Oriana da ben de kendimizi iyi hissediyoruz.Dybala'nın kız arkadaşı Oriana Sabatini de yaşadıklarını böyle anlattı:Şu anda çok iyiyim ama 2-3 gün önce kendini çok kötü hissediyordum. Bize sadece dinlenmemiz gerektiğini söyleyerek bazı reçeteli vitaminler verdilerHastalık önce size grip gibi geliyor. Tüm vücudunuzda acı hissediyorsunuz ve yogun hissediyorsunuz. Hep ölçtüm ama benim ateşim çıkmadıÖnce ben ciğerlerimden garip sesler duydum sonra Paulo da aynı şekilde hissettiğini söyledi. Normal grip gibi başlayıp bunları yaşadıkDokuz gün boyunca karantinada kaldık ve 31 Mart'ta tekrar teste gireceğiz.(Sporx)