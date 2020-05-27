KÃ–PEK YEDÄ°KLERÄ°NÄ°N YANINDA Ä°YÄ° KALIYOR Burak aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n devamÄ±nda, 'KÃ¶pek, onlarÄ±n yediklerinin yanÄ±nda iyi kalÄ±yor' ''Ben Ã‡inâ€™den daha Ã§ok hastalÄ±k geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼yorum orada yaÅŸamÄ±ÅŸ biri olarak. Bir gÃ¼n merak ettim pazarlarÄ±na gittim. Ne yediklerinin ne iÃ§tiklerinin sÄ±nÄ±rÄ± yok. Ã‡in'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gÃ¶rdÃ¼klerimden sonra ÅŸok olmuÅŸtum. Ã‡ok enteresan ÅŸeyler yiyorlar. Oradan daha Ã§ok hastalÄ±k geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KÃ¶pek, onlarÄ±n yediklerinin yanÄ±nda iyi kalÄ±yor. KÃ¼ltÃ¼rleri bÃ¶yle. Bir TÃ¼rk'Ã¼n yaÅŸayabileceÄŸi yer olarak gÃ¶rmÃ¼yorum. 2 sene kadar kaldÄ±m ve sonra geri dÃ¶ndÃ¼m ben de." ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.