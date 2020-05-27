Yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ± olarak bilinen Ã‡in'de bÃ¼yÃ¼k kriz patlak verdi...
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POZÄ°TÄ°F VAKA 5.5 MÄ°LYON
Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan Kovid-19 salgÄ±nÄ± 200'den fazla Ã¼lke ve bÃ¶lgeye yayÄ±ldÄ±. DÃ¼nya genelinde virÃ¼s bulaÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5,5 milyonu aÅŸarken, 350 bine yakÄ±n kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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Daha Ã¶nce 3 milyon testin uygulandÄ±ÄŸÄ± kentte tÃ¼m yetiÅŸkinleri ve okul Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ± test etmeye yÃ¶nelik hedefe bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.
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YaygÄ±n testler, virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± halde hastalÄ±k belirtisi gÃ¶stermeyen kiÅŸileri tespit ederek, bulaÅŸÄ± riskini saptamayÄ± amaÃ§lÄ±yor.
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VE KRÄ°Z PATLAK VERDÄ°
VirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n ardÄ±ndan futbola dÃ¶nme planÄ± iÃ§inde olan Ã‡inâ€™de yabancÄ± krizi patlak verdi. Burak YÄ±lmaz, Ã‡in'de forma giydiÄŸi dÃ¶nemde pazarda gÃ¶rdÃ¼kleri karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok olduÄŸunu belirterek "Ã‡inâ€™den daha Ã§ok hastalÄ±k geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼yorum orada yaÅŸamÄ±ÅŸ biri olarak. Bir gÃ¼n merak ettim pazarlarÄ±na gittim. Ne yediklerinin ne iÃ§tiklerinin sÄ±nÄ±rÄ± yok" demiÅŸ ve tecrÃ¼beli futbolcunun bu sÃ¶zleri Ã‡in medyasÄ±nda gÃ¼ndem olmuÅŸtu.
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BURAK'IN SÃ–ZLERÄ° MANÅžETLERDEYDÄ°
Ã‡in basÄ±nÄ± tecrÃ¼beli futbolcuya tepki gÃ¶stermiÅŸ ve flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarÄ± manÅŸetlere taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.Â
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KÃ–PEK YEDÄ°KLERÄ°NÄ°N YANINDA Ä°YÄ° KALIYOR
Burak aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n devamÄ±nda, 'KÃ¶pek, onlarÄ±n yediklerinin yanÄ±nda iyi kalÄ±yor' ''Ben Ã‡inâ€™den daha Ã§ok hastalÄ±k geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼yorum orada yaÅŸamÄ±ÅŸ biri olarak. Bir gÃ¼n merak ettim pazarlarÄ±na gittim. Ne yediklerinin ne iÃ§tiklerinin sÄ±nÄ±rÄ± yok. Ã‡in'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gÃ¶rdÃ¼klerimden sonra ÅŸok olmuÅŸtum. Ã‡ok enteresan ÅŸeyler yiyorlar. Oradan daha Ã§ok hastalÄ±k geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KÃ¶pek, onlarÄ±n yediklerinin yanÄ±nda iyi kalÄ±yor. KÃ¼ltÃ¼rleri bÃ¶yle. Bir TÃ¼rk'Ã¼n yaÅŸayabileceÄŸi yer olarak gÃ¶rmÃ¼yorum. 2 sene kadar kaldÄ±m ve sonra geri dÃ¶ndÃ¼m ben de." ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.
Ã‡in'in Sohu internet sitesi de bunun Ã¼zerine ''Beijing Guoan'Ä±n eski futbolcusu Burak YÄ±lmaz, Ã‡in hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyler sÃ¶yledi. Ã‡inlilerin yemekte sÄ±nÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun bir kÃ¼ltÃ¼r olduÄŸundan bahsetti. Bu sÃ¶zleri Ã‡in'de tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.'' sÃ¶zlerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra ise milli futbolcumuz Ã‡in halkÄ±ndan Ã¶zÃ¼r dileyen bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.
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ÅžÄ°MDÄ° DE YABANCI FUTBOLCULAR
Ã‡Ä±kan olumsuz haberlerin direkt etki yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede Ã‡inlileri Ã¼zecek yeni geliÅŸme ise Ã¼lkede forma giyen yabancÄ± futbolcularla ilgili... DÃ¼nyada futbol iÃ§in geri sayÄ±ma geÃ§ilirken Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde baÅŸlayacak lig Ã¶ncesi takÄ±mlar idmanlarÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±.
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GELEMÄ°YORLAR
Ancak Ã‡in'de resmi olarak Åžubat'ta baÅŸlamasÄ± gereken maÃ§lar ertelenirken birÃ§ok takÄ±mÄ±n ve Ã¶zellikle yabancÄ± futbolcularÄ±n Ã¼lkeye dÃ¶nememesi ÅŸok etkisi yarattÄ±..Â
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Oturma izni ve vizesi olan insanlar dahi Ã¼lkeye giremezken yabancÄ± futbolculara herhangi bir ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nmÄ±yor. TakÄ±mlar eksik kadrolarla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken corona virÃ¼sÃ¼nÃ¼n bir baÅŸka olumsuz etkisi daha yaÅŸanabilir.
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KADROLAR EKSÄ°K!
Ãœlkede ÅŸubatta baÅŸlamasÄ± gereken yeni sezon, korona nedeniyle ertelenirken, Ancak birÃ§ok ekip, yabancÄ± oyuncularÄ±nÄ±n Ã¼lkeye geri dÃ¶nememesi nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± eksik kadrolarla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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AYRICALIK YOK, GÄ°RÄ°Åž YAPAMIYORLAR
Ã‡in kulÃ¼plerindeki bazÄ± teknik adamlar ve yabancÄ± futbolcular yurt dÄ±ÅŸÄ±nda, Ã¼lkeye dÃ¶nebilecekleri zamanÄ± bekliyor. Pandemi nedeniyle 28 Martâ€™ta sÄ±nÄ±rlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, vizesi olan ya da oturumu bulunan kiÅŸiler bile Ã¼lkeye alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± ve bu yasa iÃ§in tanÄ±nan istisnaya futbolcular dahil olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu isimlerin geliÅŸi de mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±.
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UzakdoÄŸu Ã¼lkesinde takÄ±mlarÄ±n yeni sezona eksik kadrolarla baÅŸlama ihtimali baÅŸ gÃ¶sterirken, koronanÄ±n ardÄ±ndan bu kez de bu yÃ¼zden yeni bir ertelemenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
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ÃœNLÃœ FUTBOLCULAR FORMA GÄ°YÄ°YOR
Talisca, Paulinho, Bakambu, Teixeira, Fernandinho gibi Ã¼nlÃ¼ futbolcular da Ã‡in'e giriÅŸ yapamÄ±yor.
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Ã‡in SÃ¼per Lig ekiplerinde yabancÄ± teknik direktÃ¶rlerin de Ã¼lkeye girememesi belirsizlik yaratÄ±yor.Â YabancÄ± teknik adamlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok takÄ±mÄ±n olduÄŸu Ã‡in'de bu durum bÃ¼yÃ¼k bir krize neden oldu.
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Anderson Talisca 2 gol atarak takÄ±mÄ± farka gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼!
Guangzhou formasÄ± giyen Talisca, geÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nemlerde oynanan Shandong Luneng maÃ§Ä±nda iki gol birden atarak yÄ±ldÄ±zlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte o maÃ§Ä±n Ã¶zet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri...