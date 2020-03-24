Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 14:43,
Corona virüsün Avrupa'da çıkış noktasını açıkladılar! O maçta 40 bin kişi...
Başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa, corona virüs salgını ile mücadele ediyor. İtalya'da vaka sayısı 64 bine dayanırken 6 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Avrupa'da corona virüsünün çıkış noktası olarak ise İtalya'da Atalanta ile Valencia arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı gösteriliyor... Atalanta'da oynanması gereken mücadele, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmış ve 40 binden fazla taraftar, 19 Şubat'ta oynanan o maça gitmişti.
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