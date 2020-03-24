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GeriFutbol Corona virüsün Avrupa'da çıkış noktasını açıkladılar! O maçta 40 bin kişi...
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Futbol
Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 14:43, /

Corona virüsün Avrupa'da çıkış noktasını açıkladılar! O maçta 40 bin kişi...

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile Valencia arasında oynanan maç, corona virüsün Avrupa'daki çıkış noktası olarak gösteriliyor...

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Başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa, corona virüs salgını ile mücadele ediyor. İtalya'da vaka sayısı 64 bine dayanırken 6 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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Avrupa'da corona virüsünün çıkış noktası olarak ise İtalya'da Atalanta ile Valencia arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı gösteriliyor... Atalanta'da oynanması gereken mücadele, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmış ve 40 binden fazla taraftar, 19 Şubat'ta oynanan o maça gitmişti.

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İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, Atalanta - Valencia maçı için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüs vakası olduğu tespit edilmişti...

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Atalanta maçından ülkelerine dönen 3 Valencia taraftarında ise corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bu vakalar, İspanya'da gözlemlenen ilk vakalardı. İspanya'da şimdi ise vaka sayısı 40 bine dayanmış durumda...

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Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise 'sonun başlangıcı' denilen o maç hakkında konuştu. İtalya basınına açıklamalarda bulunan Gomez, şu sözleri kullandı;

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İlk başlarda bize hiç bilgi verilmedi. Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişi de corona virüs varmış. Bilmiyorduk... Kimse bilmiyordu.

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Bunu açıklamak çok zor. Her şey o maç ile başlamış olabilir. Şu anda futbolu düşünmek gerçekten çok zor. Ne zaman oynayacağız bilmiyorum. Ne kadar sahalardan uzak kalacağız bilmiyorum.

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Şu an için tek çözüm evden dışarıya çıkmamak ve beklemek. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım bu virüs en yakın zamanda sona erer.

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Bizim Bergamo şehrimiz, çok mutlu bir şehirdi. O gün şehirden 12 bin kişi Milano'ya gitmişti. Bergamo'da şu an hüzum hakim. Kimse dışarıya çıkamıyor.

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Çin'den sonra virüsten en çok etkilenen ülke İtalya. Artık mutlu değiliz. Ancak biz güçlü insanlarız. Bu zamanları da atlatacağımıza inanıyorum.

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