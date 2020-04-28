Corona virüsü salgınının futbola etkisi çok büyük olacak!

2018-2019 sezonunda 396,3 milyon lira, 2018-2019 sezonunda 491,1 milyon lira maç günü geliri elde eden Süper Lig'in bu sezon sonunda 520-550 milyon lira maç günü gelirine ulaşması öngörülüyor. Ligde kalan müsabakaların seyircisiz oynanması halinde, sadece maç günü gelirlerinden yaklaşık 100 milyon liralık bir kayıp oluşabilir.