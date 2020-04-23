Corona virüsü planı değiştirdi! Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'de katılacak takım...
Avrupa'nın üst düzey liglerinin tamamı corona virüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda...
Liglerin oynanması için alternatif çözümler arayan UEFA, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi planlarını da yapmaya çalışıyor.
İngiltere | Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham
İngiltere'de Avrupa puanı en iyi takım Manchester City olsa da UEFA yasağı onları engelliyor. Ligde mevcut puan durumunda 4. olan Chelsea ise yerini 9. sıradaki Arsenal'e bırakıyor.
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