Corona virüsü nedeniyle Süper Lig biterse Trabzonspor, Başakşehir...

TFF’YE KALMAMIŞ Ki, SiZE KALSIN... Mesele, ne sizin (18 kulübün) meseleniz, ne de futbolun. Mesele; ne federasyonumuzun meselesi, ne de sadece bizim ülkemizin. Mesele; tüm ülkelerin, tüm dünyanın meselesi. Peki ya; siz kulüplere ne oluyor? Başımızda bir hükümet var, bir Sağlık Bakanlığı var. Mecbursun onları dinlemeye. Geçtim bu tarafı, bir UEFA var, bir FIFA var. Bağlısın onlara, mecbursun onlara uymaya. Bu iş daha senin federasyonuna kalmamış ki, size kalacak beyler! Sonuçta futbol adına raconu UEFA’sı, FIFA’sı kesecek!