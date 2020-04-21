Corona virüsü (Koronavirüs) için çarpıcı öneri! 'Bir işe yaramayacak' dedi ve...

KARANTİNA İDMANINDA YAŞAMINI YİTİRDİ Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Innokenty Samokhvalov, karantina yasaklarına bağlı olarak tek başına antrenman yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti. 22 yaşındaki stoperin kalp krizi geçirdiği belirtildi. Lokomotiv’in 3. Lig ekiplerinden Kazanka’ya kiraladığı genç oyuncunun ölüm haberi iki kulüpte de büyük şok yarattı. Kazanka Teknik Direktörü Alexander Grishin “Doktorlar bize herhangi bir uyarıda bulunmamıştı biz de normal antrenmanlarını yaptırıyorduk” ifadelerini kullandı. Samokhvalov evli ve bir çocuk babasıydı.