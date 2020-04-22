Corona virüsü (koronavirüs) günlerinde Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'in büyük kumarı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkeleri fazlasıyla etkilerken ekonomilere etkisi de aynı yönde olmuştu...
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Corona virüs pandemisinde her gün ultra lüks evlerinden yaptıkları paylaşımlarla hayranlarına "Evde kalın" çağrısı yapan ama diğer yandan kapatılan bir spor salonunu kendileri için özel olarak açtıran Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çiftinin yeni yatırımı herkesi şok etti.
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Alex Rodriguez'in geçen yıl mart ayında yaptığı teklifle evlilik kararı alan çiftin düğün planları corona virüs salgınına takılmıştı.
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Jennifer Lopez, konuyla ilgili "Salgın bizi biraz etkiledi. Neler olacağını göreceğiz. Biz de tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi her şeyi durdurduk. Beklemek zorundayız ve önümüzdeki birkaç ay nasıl sonuç çıkacağını görmeliyiz" diye konuşmuştu.
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Lüks hayatlarıyla bilinen çiftten Jennifer Lopez, 50'nci yaş gününde kendisine Porsche otomobil hediye eden nişanlısı Alex Rodriguez'e Ford cip hediye ederek karşılık vermişti.
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Lopez-Rodriguez çiftinin toplam 700 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’le nişanlısı Alex Rodriguez, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Mets’e talip...
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Eski bir beyzbolcu olan ve uzun yıllar New York Yankees’te forma giyen 44 yaşındaki Rodriguez, eğer anlaşma zemini sağlanırsa Mets’i almak istediklerini kaydetti.
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New York Mets’in sahibi Fred Wilpon geçen yıl kulübün yüzde 80 hissesini 2.6 milyar dolara satmak üzere anlaşmış ancak kulübün talibi Steve Cohen şartlarda değişiklik yapmak isteyince satış gerçekleşmemişti.
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Ekonomistlere göre kulübün şu anki gerçekçi satış değeri 1.5 milyar dolar civarında.
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Çiftin 25-50 milyon dolarlık katkı sağlayacak bir yatırımcı daha aradığı, ayrıca bank kredisi de çekebileceği belirtiliyor.