Corona virüsü (koronavirüs) günlerinde Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'in büyük kumarı

Jennifer Lopez, konuyla ilgili "Salgın bizi biraz etkiledi. Neler olacağını göreceğiz. Biz de tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi her şeyi durdurduk. Beklemek zorundayız ve önümüzdeki birkaç ay nasıl sonuç çıkacağını görmeliyiz" diye konuşmuştu.