Corona virüsü için futbolcuları şaşırtan öneri: "Vergi cezası..."
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, futbol kulüplerini ve oyuncularını da etkilemeye devam ediyor.
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Corona virüs krizi nedeniyle Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde de birçok kulüp ekonomik olarak sıkıntı yaşarken sürpriz bir öneri gündeme getirildi.
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ÇOK TARTIŞILACAK ÖNERİ
Bu zor dönemde Avrupa'daki dev kulüplerde de futbolcuların maaşlarında ciddi kesintiye gidilmesi için çalışmalar devam ediyor.
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İLK TAKIM JUVENTUS OLMUŞTU
İtalya'da ücret kesintisine giden ilk takım Juventus olmuş ve 90 milyon euroluk tarasarruf yapılması sağlanmıştı.
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LA LIGA'DA İNDİRİMLER...
La Liga'da ise Barcelona, futbolcu maaşlarında yüzde 70 kesinti yapma kararı almıştı.
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Katalan ekibinin ardından Atletico Madrid de futbolcular ve teknik heyet, kulübün yüzde 70'lik maaş indirimi teklifini kabul etti.
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Premier Lig'de ise Bournemouth Teknik Direktörü Eddie Howe ile Brighton & Hove Albion'ın menajeri Graham Potter maaşlarında gönüllü olarak kesintiye gitti.
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YENİ BİR UYGULAMA ÖNERİSİ
Ancak İngiltere'de gönüllü kesintilerin futbol ekonomisini iyileştirmeye yetmeyeceği ve yeni bir uygulama getirilmesi gerektiği konuşulmaya başlandı.
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İngiltere Kültür, Medya ve Spor Departmanı Başkanı Julian Knight, maaşlarda kesintiye gitmeyen oyunculara ceza verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
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"İKİ KAT VERGİ..."
Knight, "Eğer kulüpler yüksek maaşlı oyuncularından kesinti yapmadan, düşük maaşla diğer çalışanların ödemelerini yapmama kararı alırsa, devlete iki katı vergi vermek zorunda kalsınlar" şeklinde konuştu.
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İngiltere'de oyuncular henüz maaşlarında indirim yaptıkları yönünde bir açıklama yapmadı.
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UEFA NE TEPKİ VERECEK?
İngiliz basınında ise Knigh'ın yaptığı bu öneriye UEFA'nın karşı çıkabileceği ve oyuncuların yanında yer alabileceği belirtildi.