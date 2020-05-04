Corona virüsle ilgili komplo teorisine Lovren de katıldı! Bill Gates'e şok tepki

Spor Arena Dış Haberler | Dünya, corona virüs (koronavirüs) salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.Dün itibarıyla dünya genelinde 3 milyon 397 binin üzerinde vaka sayısı bulunuyor.Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 241 binin üzerinde...Corona virüs salgını ile ilgili komplo teorilerinin ise ardı arkası kesilmiyor.Bu konuda 1 numaralı isim hiç şüphesiz eski bir futbolcu olan komplo teorisyeni David Icke...David Icke, önce 5G ağlarıyla corona virüsün yayılması arasında bir bağ olduğunu iddia etmiş ardından ise virüsün arkasında Yahudi bir grubun olduğunu öne sürmüştü.Icke'nin son iddiası ise corona virüs salgınının, aşıları halka zorla yapmak için bir efsane olduğuydu.David Icke'nin iddialarıyla etkilenen isimlerden biri de Liverpool'un savunmacısı Dejan Lovren oldu.30 yaşındaki futbolcu, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Teşekkürler sağlık çalışanları paylaşımına tepki gösterip, mesaja Oyun bitti Bill. İnsanlar kör değil yanıtını yazdı.Hırvat futbolcunun bu tepkisi çok geçmeden anlaşıldı ve Icke'nin Corona virüs salgınının, aşıları halka zorla yaptırmak için bir efsane olduğu' teorisini desteklediği ortaya çıktı.Bu arada Facebook, komplo teorileri sonrası David Icke'ın resmi hesabını Sağlık hakkında zarara yol açabilecek şekilde yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kapattı.Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Icke, Faşist Facebook David Icke'ın hesabını siler - elitler KORKUYOR ifadesini kullandı.Öte yandan ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın amcası Toni Nadal da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bill Gates'in yeğenini corona virüs nedeniyle uyardığını açıklamıştı.Marca'ya konuşan Toni Nadal, Yeğenim Güney Afrika'da Bill Gates ile konuşmuş ve Çin'de corona virüs hakkında neler olacağını sormuş. Bill Gates ise yakın zamanda işlerin daha da kötüye gideceğini ve virüsün tüm dünyaya yayılacağını söylemiş. Eğer önlem almazsak tehlikenin çok ciddi boyuta ulaşacağından bahsetmiş sözlerini kullanmıştı.Bill Gates, geçtiğimiz günlerde de herkesin karantina altında kalmasını ve dışarıya asla çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.