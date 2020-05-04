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GeriFutbol Corona virüsle ilgili komplo teorisine Lovren de katıldı! Bill Gates'e şok tepki
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Futbol
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 16:10,

Corona virüsle ilgili komplo teorisine Lovren de katıldı! Bill Gates'e şok tepki

Liverpool'un savunma oyuncusu Dejan Lovren'in corona virüsle ilgili ilginç komplo teorisine destek verdiği ortaya çıktı. Hırvat oyuncu, Bill Gates'e de tepki gösterdi.

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Spor Arena Dış Haberler | Dünya, corona virüs (koronavirüs) salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

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Dün itibarıyla dünya genelinde 3 milyon 397 binin üzerinde vaka sayısı bulunuyor.

3ÖLÜ SAYISI 241 BİNİ AŞTI
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ÖLÜ SAYISI 241 BİNİ AŞTI

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 241 binin üzerinde...

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Corona virüs salgını ile ilgili komplo teorilerinin ise ardı arkası kesilmiyor.

5DAVID ICKEDEN UÇUK İDDİALAR
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DAVID ICKE'DEN UÇUK İDDİALAR

Bu konuda 1 numaralı isim hiç şüphesiz eski bir futbolcu olan komplo teorisyeni David Icke...

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David Icke, önce 5G ağlarıyla corona virüsün yayılması arasında bir bağ olduğunu iddia etmiş ardından ise virüsün arkasında Yahudi bir grubun olduğunu öne sürmüştü.

7KOMPLO TEORİLERİNDEN LOVREN DE ETKİLENMİŞ
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KOMPLO TEORİLERİNDEN LOVREN DE ETKİLENMİŞ

Icke'nin son iddiası ise corona virüs salgınının, aşıları halka zorla yapmak için bir efsane olduğuydu.

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David Icke'nin iddialarıyla etkilenen isimlerden biri de Liverpool'un savunmacısı Dejan Lovren oldu.

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30 yaşındaki futbolcu, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in "Teşekkürler sağlık çalışanları" paylaşımına tepki gösterip, mesaja "Oyun bitti Bill. İnsanlar kör değil" yanıtını yazdı.

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Hırvat futbolcunun bu tepkisi çok geçmeden anlaşıldı ve Icke'nin "Corona virüs salgınının, aşıları halka zorla yaptırmak için bir efsane olduğu' teorisini desteklediği ortaya çıktı.

11FACEBOOK HESABINI KAPATTI
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FACEBOOK HESABINI KAPATTI

Bu arada Facebook, komplo teorileri sonrası David Icke'ın resmi hesabını "Sağlık hakkında zarara yol açabilecek şekilde yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle kapattı.

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Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Icke, "Faşist Facebook David Icke'ın hesabını siler - elitler KORKUYOR" ifadesini kullandı.

13TONI NADAL, BILL GATES BİLİYORDU DEMİŞTİ
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TONI NADAL, 'BILL GATES BİLİYORDU' DEMİŞTİ

Öte yandan ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın amcası Toni Nadal da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bill Gates'in yeğenini corona virüs nedeniyle uyardığını açıklamıştı.

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Marca'ya konuşan Toni Nadal, "Yeğenim Güney Afrika'da Bill Gates ile konuşmuş ve Çin'de corona virüs hakkında neler olacağını sormuş.

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Bill Gates ise yakın zamanda işlerin daha da kötüye gideceğini ve virüsün tüm dünyaya yayılacağını söylemiş.

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Eğer önlem almazsak tehlikenin çok ciddi boyuta ulaşacağından bahsetmiş" sözlerini kullanmıştı.

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Bill Gates, geçtiğimiz günlerde de herkesin karantina altında kalmasını ve dışarıya asla çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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