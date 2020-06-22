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GeriFutbol Corona virüse rağmen lüks teknede tatil keyfi! Bastian Schweinsteiger ve Ana Ivanovic...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 12:22,

Corona virüse rağmen lüks teknede tatil keyfi! Bastian Schweinsteiger ve Ana Ivanovic...

Spor dünyasının gözde ailesi Bastian Schweinsteiger ve Ana Ivanovic, corona virüsü salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle tatile çıktı. İşte çok özel fotoğraflar...

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1Spor Arena Dış Haberler
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Spor Arena Dış Haberler

Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan corona virüsü pandemisinde aktif vaka sayısı 9 milyonu aştı. 4 milyon 850 bin 425 hasta sağlığına kavuşurken, 471 bin 22 kişi ise hayayını kaybetti.

2Yeni normal başladı
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Yeni normal başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında peak yapılmasının ardından 'yeni normal' dönemine girilmesiyle tatilciler soluğu denizde alıyor.

3Tatil sezonunu açtılar
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Tatil sezonunu açtılar

Yaklaşık 3 ay boyunca karantina altında evlerinden çıkmayan birçok kişi, kademeli olarak hizmet vermeye başlayan tatil bölgelerine akın ediyor.

4Magazincilere yakalandılar
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Magazincilere yakalandılar

Bu furyaya son katılan isimler, dünyaca ünlü sporcu çift Bastian Schweinsteiger ile Ana Ivanovic oldu.

5Mallorcada demirlediler
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Mallorca'da demirlediler

Çocuklarıyla birlikte İspanya'da Mallorca sahillerine demirleyen çift, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

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7Lüks yatta tatil keyfi
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Lüks yatta tatil keyfi

Tatilini kalabalıktan ve gözden uzak bir şekilde lüks yatında geçiren Schweinsteiger ailesinin keyfine diyecek yok.

8Oğluyla vakit geçiriyor
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Oğluyla vakit geçiriyor

Bastian Schweinsteiger ve minik oğlu, günün bazı bölümlerinde kürek sörfü yaparken, bazı bölümlerinde ise şnorkelle yüzüyorlar.

9Öğle yemeği tercihleri sushi
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Öğle yemeği tercihleri sushi

Öğle yemeğinde özellikle sushi tercih eden ailenin en fazla vakit geçirdiği yer ise teknenin güvertesi.

102016 yılında evlendiler
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2016 yılında evlendiler

Dünyaca ünlü güzel tenisçi Ana Ivanovic ile Alman milli takımının yıldızı Bastian Schweinsteiger, 2016 yılında dünya evine girmişlerdi.

11Tenisi bıraktı
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Tenisi bıraktı

Aynı yılın son çeyreğinde tenisi bırakan seksi raket, Kasım ayında ise müjdeli haber vererek hamile olduğunu duyurmuştu.

122018de çocukları oldu
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2018'de çocukları oldu

Ivanovic ile Schweinsteiger çiftinin ilk çocuğu ise 2018 yılında dünyaya gelmişti.

13Duygusal paylaşım
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Duygusal paylaşım

Çift, bebek sahibi olduklarını Instagram'dan duyurmuştu. Schweinsteiger paylaştığı mesajda "Dünyaya hoş geldin küçük oğlum" notuyla baba olduğunu ifade etmişti.

14Beğeni yağmuru
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Beğeni yağmuru

Çiftin, minik oğullarının ayaklarının üzerine ellerini koydukları fotoğraf Schweinsteiger'ın takipçilerinden çok sayıda beğeni almıştı.

15Bastian Schweinsteiger’in kulüp kariyeri
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Bastian Schweinsteiger’in kulüp kariyeri

Bastian Schweinsteiger, futbol kariyerine ilk olarak 2002 yılında Oberaudorf takımının alt yapısında başladı. 1992’de TSV 1860 Rosenheim takımının alt yapısına geçti. 1998 yılında ise Bayern Münih’in alt yapısına geçti. 2002 yılında ise B takıma çıkartıldı. 2005 yılına kadar hem B takımda hem de A takımda oynamaya başladı. Bayern Münih A takımında ilk sezonu olan 2002-2003 sezonunda 14 maça çıkıp 1 gol attı ve sezon sonunda Bundesliga Şampiyonluğu’nu yaşadı. 2004-2005 sezonuna kadar takımda forma şansı yakalasa da etkili oyuncular arasında yer alamadı ancak 2004-2005 sezonunda takımı ile 32 maça çıkıp 3 gol attı ve orta sahaya getirdiği dinamizmle herkesin beğenisini kazandı.

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Bu sezonda da şampiyonluk yaşayarak kariyerinde ikinci şampiyonluk sevincini yaşadı. 13 sene boyunca Bayern Münih formasını sırtında taşıyan Bastian Schweinsteiger, toplamda 331 lig maçına çıkıp 41 kez fileleri havalandırdı. Bu oyunu ile beraber takımında sayısız kupa ve başarının sahibi oldu. Takımda değişilmez oyuncular arasında yer aldı ve efsaneler arasında ismini yazdırdı. 2013 yılında Almanya’da Yılın Futbolcusu seçildi.

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25 Mayıs 2013 tarihinde, Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile finale kaldı. Schweinsteiger bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 2-1 Bayern Münih galibiyeti ile bitti ve Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih kazanmış oldu. Bu Bastian Schweinsteiger’in ilk Şampiyonlar Ligi Kupası oldu. 2015-2016 sezonu öncesinde takımdan ayrılacağı iddalara dönmeye başladı ve Manchester United Kulübü ile görüşmelere başladı. 14 Milyon Euro’ya transfer oldu.

18Bastian Schweinsteiger’in Milli Takım Kariyeri
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Bastian Schweinsteiger’in Milli Takım Kariyeri

Bastian Schweinsteiger, kariyerinde milli formayı ilk olarak 2000 yılında Almanya U-16 kadrosunda giydi. 2001 yılında U-17 kadrosuna dahil edildi ve burada 11 maça çıkıp 2 gol attı. 2002 yılında bu sefer U-19 kadrosuna, 2004 yılında ise U-21 kadrosuna davet edildi. Almanya U21 ile ilk maçına 28 Mayıs 2004 tarihinde, İsviçre U21 maçına çıktı. Maç 2-1 galibiyet ile sonuçlandı.

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Almanya U21 adına ilk golünü ise 2 Haziran 2004 tarihinde, Portekiz U21 ile yapılan maçta kaydetti. 2004 yılının içerisinde Almanya A Milli Takımı’na davet edildi ve kariyeri boyunca 111 maça çıkıp 23 gol kaydetti. 2004-2008-2012 Avrupa Şampiyonaları ile 2006-2010 Dünya Kupası Şampiyonları’nda takımla beraber sahada yerini aldı.

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