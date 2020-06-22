Corona virüse rağmen lüks teknede tatil keyfi! Bastian Schweinsteiger ve Ana Ivanovic...

Bastian Schweinsteiger’in kulüp kariyeri Bastian Schweinsteiger, futbol kariyerine ilk olarak 2002 yılında Oberaudorf takımının alt yapısında başladı. 1992’de TSV 1860 Rosenheim takımının alt yapısına geçti. 1998 yılında ise Bayern Münih’in alt yapısına geçti. 2002 yılında ise B takıma çıkartıldı. 2005 yılına kadar hem B takımda hem de A takımda oynamaya başladı. Bayern Münih A takımında ilk sezonu olan 2002-2003 sezonunda 14 maça çıkıp 1 gol attı ve sezon sonunda Bundesliga Şampiyonluğu’nu yaşadı. 2004-2005 sezonuna kadar takımda forma şansı yakalasa da etkili oyuncular arasında yer alamadı ancak 2004-2005 sezonunda takımı ile 32 maça çıkıp 3 gol attı ve orta sahaya getirdiği dinamizmle herkesin beğenisini kazandı.