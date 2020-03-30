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Futbol
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 12:11, /

Corona virüse (Koronavirüs) yakalanan Rüştü Reçber dünya basınında

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yakalanan Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in durumu, tüm dünya basınında da geniş yankı buldu. Corona virüsü testi pozitif çıkan Reçber'le ilgili çok ilginç yorumlar yapıldı.

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Corona virüse yakalandığı açıklanan Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'in durumu, tüm dünya basınında da geniş yankı buldu. İşte önemli yayın organlarının Reçber yorumları...

2Sport (İspanya)

Sport (İspanya)

Barcelona'nın eski kalecisi Rüştü Reçber, corona virüs nedeniyle hastanede.

3AS (İspanya)

AS (İspanya)

2003-04'te Barcelona forması giyen Rüştü Reçber, corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası hastaneye kaldırıldı.

4

EUROSPORT (İspanya)

Türk kaleci Rüştü Reçber, virüs belirtileri nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

5Daily Star (İngiltere)

Daily Star (İngiltere)

Efsane Türk kaleci Rüştü Reçber, koronavirüs savaşında hastaneye kaldırıldı.

6Standard (İngiltere)

Standard (İngiltere)

Barcelona'nın eski kalecisi Rüştü hastanede.

7Sky Sport (İtalya)

Sky Sport (İtalya)

Fatih Terim'den sonra Türk Milli Takımı'nın bir başka efsanesinin corona virüs testi de pozitif çıktı.

8Diario Do Grande ABC (Brezilya)

Diario Do Grande ABC (Brezilya)

2002'de Dünya Kupası'nda Brezilya'ya meydan okuyan Türk kaleciye COVID-19 teşhisi.

9Ole (Arjantin)

Ole (Arjantin)

Messi'nin eski takım arkadaşının corona virüs testi pozitif.

10SPORT24 (Rusya)

SPORT24 (Rusya)

Türk Milli Takımı'nın rekortmen kalecisine corona virüs bulaştı.

11LEquipe (Fransa)

L'Equipe (Fransa)

12France Football

France Football

13Football (Fransa)

Football (Fransa)

14La Gazzetta dello Sport (İtalya)

La Gazzetta dello Sport (İtalya)

15globoesporte (Brezilya)

globoesporte (Brezilya)

16Habla Deportes (Kolombiya)

Habla Deportes (Kolombiya)

17WALFOOT (Belçika)

WALFOOT (Belçika)

18footnews (Belçika)

footnews (Belçika)

19Sport (Çekya)

Sport (Çekya)

20SDNA (Yunanistan)

SDNA (Yunanistan)

21De Telegraaf (Hollanda)

De Telegraaf (Hollanda)

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