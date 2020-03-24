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Futbol
Ali Naci Küçük / Spor Arena
Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 10:13, /

Corona virüse (koronavirüs) yakalanan Fatih Terim'in yaşadıkları! Öksürükle...

Galatasaray Teknik Direktörü corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaray Kulübü’nde daha önce 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın da koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

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Galatasaray'da, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından Fatih Terim’in de ‘koronavirüs’ testi pozitif çıktı. Tecrübeli teknik adam bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı tweet ile kamuoyuna duyurdu.

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‘En kısa zamanda haberleşmek üzere’

Fatih Terim, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının testinin pozitif çıktığını kendisine ait sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu.

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Tecrübeli teknik adam açıklamasında, “Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere” ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı taraftarlarla birlikte birçok isim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e gönderidiği mesajlarla tecrübeli çalıştırıcıya destek ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bununla birlikte Galatasaray Futbol A Takımı’nın yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Hasan Şaş testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

4SAĞLIK SORUNU YOK

SAĞLIK SORUNU YOK

Hürriyet’in aldığı bilgilere göre ise Fatih Terim’in herhangi bir sağlık sorunu ve şiddetli bir şikayeti yoktu.

5PERŞEMBE GÜNÜ HERKESE TEST

PERŞEMBE GÜNÜ HERKESE TEST

Sağlık konusunda her zaman titiz ve hassas davranan Fatih Terim’in isteği ile Perşembe günü takımın tamamı, teknik heyet ve staff ekibine test yapılmıştı.

6HAFİF ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ

HAFİF ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ

Perşembe günü yapılan testlerin sonucu ise dün akşam üzeri saatlerinde Galatasaray kulübüne iletildi ve Fatih Terim’in ‘koronavirüs’ testinin pozitif çıktığı açıklandı.

7ÖZEL HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

ÖZEL HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Yalnızca hafif bir öksürük şikayeti bulunan Fatih Terim, testin pozitif çıkması üzerine dün akşam hemen özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı ise babasının rahatsızlığı üzerine yaşadığı üzüntüyü “ Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Korkum tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz” mesajı ile paylaştı.

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Merve Terim Çetin'den de duygusal paylaşımlar geldi. Merve Terim, paylaşımında ''Herkesin mesajlarını ve telefonlarını görüyorum ama korkudan elimi kaldıracak gücüm yok. Sevdiklerimi duyunca daha çok ağlıyorum. Güçlü de olamıyorm çünkü çok korkuyorum ve öfkeme engel olamıyorum. Herkese ilgisi ve sevgisi için sonsuz teşekkürler. Gücüm olduğunda teker teker döneceğim dualarınızda Aslan Babam olsun. Sabah oldu ama hala haber alamadık. Gecesi nasıl geçti, uyandı mı, yanında kimse olmadığı için haber alamamak berbat. Rabbime sığındım, belki de 40 senedir durmadın adam, senin duracağın yok. Ben seni dinlendirmeyi bilirim dedi kendince. Bugüne daha iyi uyan Babam.'' sözlerini kullandı.

10TÜRKiYE’DEN VE DÜNYADAN ‘GEÇMiŞ OLSUN’ MESAJI YAĞDI

TÜRKiYE’DEN VE DÜNYADAN ‘GEÇMiŞ OLSUN’ MESAJI YAĞDI

FATİH Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından birçok kulüp ve futbolcu, tecrübeli teknik adama geçmiş olsun dileğinde bulundu. Terim’in eski kulübü Fiorentina, eski teknik direktörlerinin isminin yazılı olduğu forma paylaşırken, Katalan devi Barcelona’nın Türkçe twitter hesabı da “Geçmiş olsun Fatih Terim! Kavuşturulmuş eller Güzel haberlerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu da yayınladığı mesajla Fatih Terim’e geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

12SAĞLIK DURUMU İYİ

SAĞLIK DURUMU İYİ

Galatasaray Doktoru Yener İnce ile aynı kurumda çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, tecrübeli çalıştırıcının durumuyla ilgili "Sağlık durumu iyi. Kuru öksürük var, ateş yok. Yener İnce ile aynı yerde çalışıyoruz. Klinik tablo olmadığını biliyorum. " ifadelerini kullandı.

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Bu açıklama sarı kırmızılı taraftarları da rahatlattı.

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