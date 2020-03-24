Ali Naci Küçük / Spor Arena
Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 10:13,
Corona virüse (koronavirüs) yakalanan Fatih Terim'in yaşadıkları! Öksürükle...
Galatasaray Teknik Direktörü corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaray Kulübü’nde daha önce 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın da koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Galatasaray'da, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından Fatih Terim’in de ‘koronavirüs’ testi pozitif çıktı. Tecrübeli teknik adam bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı tweet ile kamuoyuna duyurdu.
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